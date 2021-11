Can Yaman ha compiuto 32 anni nella giornata di lunedì 8 novembre. Le persone che stanno lavorando con l'attore di Istanbul in Viola come il mare gli hanno organizzato una festa di compleanno, con tanto di torta e hanno festeggiato con il collega. Yaman è rimasto stupito per il dolce ed è stato felice per la sorpresa. Nel frattempo, Diletta Leotta non ha fatto nessuna dedica sui social al suo ex fidanzato e non sono trapelate indiscrezioni in merito a chiamate o messaggi da parte della presentatrice sportiva di Dazn all'attore turco.

Can Yaman festeggia il compleanno con i colleghi di Viola come il mare

Can Yaman è lontano dalla sua famiglia perché sta vivendo in Italia dall'inizio del 2021. Nonostante la distanza dai suoi cari, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha potuto festeggiare in compagnia i suoi 32 anni. Infatti, nella giornata di lunedì 8 novembre, Can ha compiuto gli anni e lo staff con cui sta lavorando in Viola come il mare ha organizzato una festa all'attore turco con tanto di torta e canzone di compleanno.

Lo staff di Viola come il mare fa una dedica sulla torta di compleanno di Can Yaman

Can Yaman ha trascorso il suo compleanno con i colleghi della nuova fiction in cui è impegnato a recitare da fine settembre.

Infatti, l'attore di Istanbul aveva iniziato le riprese a Roma, per poi trasferirsi a ottobre a Palermo per continuare a girare le scene in Sicilia. Da qualche giorno, Can è rientrato nella capitale, dove sta ricoprendo ancora i panni di Francesco Demir. Lo staff di Viola come il mare ha preparato una sorpresa a Yaman, per festeggiare i suoi 32 anni, come trapelato dall'account social della costumista della fiction, che ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram.

Can Yaman si stupisce per la torta di compleanno

Can è stato felice per la sorpresa che gli hanno organizzato i colleghi ed è rimasto stupito per la grande torta di compleanno, dichiarando: ''È gigantesca''. Lo staff della fiction ha cantato la classica canzone di auguri ed ha chiesto all'attore di Istanbul di fare un discorso, scherzando con Yaman.

Sul dolce c'era scritta una dedica che recitava: ''Ma tu scendi? Buon compleanno Can''. Nel frattempo, Diletta Leotta, con cui l'attore ha avuto una relazione dall'inizio del 2021, non ha fatto nessuna dedica social al suo ex fidanzato e non è trapelata nessuna informazione riguardo a qualche chiamata o messaggio da parte della presentatrice sportiva di Dazn nei confronti di Can Yaman. Entrambi, al momento, sembrerebbero concentrati soltanto sui loro impegni lavorativi e non ci sarebbero Gossip in merito a nuovi amori all'orizzonte, ma solo qualche rumor non confermato.