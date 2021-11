Can Yaman continua a essere uno dei personaggio più ricercati del momento. Terminata la sua storia d'amore con Diletta Leotta, l'attore turco ha scelto di trincerarsi dietro un religioso e rigoroso silenzio, evitando di rilasciare nuove dichiarazioni in merito a quanto è accaduto. L'attore non ha più rilasciato interviste in merito ma, in queste ore, ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto raccontandosi nuovamente in un'intervista.

Dopo l'addio con Diletta Leotta, Can Yaman rompe il silenzio

Nel dettaglio, Can Yaman dopo essere stato per tutta l'estate al centro del Gossip per la sua turbolenta e chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta, ha scelto poi di evitare ogni tipo di nuova dichiarazione.

L'attore turco, infatti, ha optato per la strada del silenzio, evitando in questo modo di alimentare ulteriormente la macchina del gossip e lasciandosi alle spalle questa relazione che aveva fatto sognare i numerosissimi fan sparsi in giro per il mondo.

Al contrario, invece, Diletta ha rilasciato un'intervista a Verissimo dove confermava la fine della loro relazione e, al tempo stesso, confermava di fatto che la loro relazione fosse stata vera ma vissuta troppo velocemente.

Sta di fatto che Can ha preferito non replicare mai a queste dichiarazioni della conduttrice sportiva, né tantomeno sui social ha sentito la necessità e il bisogno di far chiarezza in merito a questa vicenda.

La confessione di Can Yaman sul perché piace alle donne

In queste ore, però, Can ha rotto il silenzio e lo ha fatto concedendo questa nuova intervista esclusiva al settimana e "Tv Sorrisi e Canzoni", dove ha parlato anche del suo rapporto con le donne.

In vista dell'uscita della sua prima autobiografia, già attesissima dalle fan che attendono con trepidazione di leggere e scoprire nuovi retroscena sulla vita sentimentale e privata dell'attore di DayDreamer, Can ha scelto di raccontarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Piaccio alle donne perché ho un grande rispetto per loro", ha dichiarato Can Yaman, provando a fornire una spiegazione al gran successo che ha conquistato prima in Turchia e poi successivamente anche in Italia, diventando uno degli attori di punta del momento.

La nuova fiction di Can Yaman per Mediaset

Non è un caso che, Mediaset, ha scelto di puntare proprio su Can per una nuova fiction che andrà in onda nel corso del 2022 in prima serata su Canale 5.

Trattasi di Viola come il mare, la serie in sei puntate che vede protagonista l'attore turco al fianco di Francesca Chillemi, già star di Che Dio ci aiuti, con la quale è nato un ottimo feeling sul set.

La messa in onda di questo nuovo prodotto è prevista a partire da marzo, nella serata del venerdì.