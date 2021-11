Tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 6 vi è anche Maria Monsè. La showgirl e attrice è tornata nella casa più spiata d'Italia dopo la sua partecipazione alla terza edizione di qualche anno fa, quando al timone del reality show vi era Ilary Blasi. In piena notte, parlando con i suoi attuali compagni di avventura, Maria non ha risparmiato delle frecciatine rivolte nei confronti della gestione Blasi, ammettendo che in quella edizione si era ritrovata tutti i concorrenti contro e questa cosa non le è affatto piaciuta.

La frecciatina di Maria Monsè al GF Vip di Ilary Blasi

Nel dettaglio Maria Monsè ha ricordato che ai tempi del suo primo GF Vip si era ritrovata a condividere la casa con Alessandro Cecchi Paone, col quale ha avuto un bel po' di scontri e dissidi nel corso della sua breve ma intensa esperienza.

A tal proposito la Monsè ha specificato che Cecchi Paone avrebbe usato dei termini poco carini anche nei confronti di sua figlia Perla Maria e, ovviamente, lei non ha affatto gradito questa situazione.

"Avevo tutti contro. Una contro tutti, ho vissuto momenti che vorrei scordare", ha ammesso Maria nel corso del suo confronto con gli altri concorrenti ammettendo di non aver un buon ricordo di quella prima esperienza nel GF Vip condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Ecco cosa ha detto la Monsè sul GF Vip targato Ilary Blasi

"Adesso nelle edizioni di Signorini non lo permettono più, non è più successo da allora. Se vedete evitano e bloccano", ha ammesso la Monsè tirando così una frecciatina alla vecchia padrona di casa del reality show di Canale 5.

"Sono stata sfortunata", ha proseguito ancora Maria nel suo amaro sfogo con il quale ha fatto un bilancio di questa sua esperienza come inquilina della casa del Grande Fratello Vip.

Insomma la Monsè non ha risparmiato stoccate nei confronti della gestione Blasi, affermando di essersi sentita sola "contro tutti" gli altri concorrenti della casa e senza nessuno che spezzasse lance a suo favore.

Quale sarà la reazione della signora Totti dopo questa frecciatina di Maria Monsè sul suo Grande Fratello Vip? Replicherà oppure lascerà perdere, evitando così di alimentare nuove polemiche?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

Ilary Blasi pronta al ritorno in televisione

Intanto, per Ilary Blasi si parla di un ritorno quasi certo al timone de L'Isola dei famosi, la cui messa in onda potrebbe essere prevista proprio da marzo 2022 in poi su Canale 5.

Terminata questa lunghissima sesta edizione del GF Vip, Mediaset potrebbe puntare ancora una volta sull'Isola dei famosi come reality show per tener compagnia agli spettatori del prime time, dopo il buon successo della passata edizione.