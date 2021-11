La registrazione di Uomini e donne di lunedì 29 novembre è stata ricca di novità e colpi di scena. Infatti, durante l'ultima giornata di riprese, Isabella e Fabio hanno deciso di lasciare il programma insieme. La coppia si è conosciuta nel dating show di Maria De Filippi e, dopo poche settimane di frequentazione, hanno scelto di vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, registrazione 29/11: Isabella e Fabio lasciano lo show insieme

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Le anticipazioni presenti sul web e fornite dall'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni ci informano che, durante l'ultima registrazione della trasmissione di Canale 5, l'imprenditrice romana e l'ex pilota di aerei hanno deciso di vivere il loro amore fuori dagli studi televisivi.

Infatti, la coppia ha annunciato di preferire di lasciare il programma insieme. Al momento, non sono presenti ulteriori dettagli su quanto successo nella trasmissione di Maria De Filippi e se per i due protagonisti del dating show ci siano stati i petali rossi.

Uomini e Donne, prossime puntate: Isabella lascia lo show con Fabio

Isabella ha conosciuto Fabio a Uomini e Donne, dopo avere avuto qualche conoscenza non andata a buon fine con alcuni cavalieri del parterre. Fin dal primo momento, la coppia ha avuto un'immediata sintonia. Infatti, dai racconti fatti al centro dello studio del programma Mediaset, la dama romana non ha mai evidenziato caratteristiche negative del compagno. Anzi, Isabella ha sempre parlato bene della sua frequentazione con Fabio Mantovani e si è dimostrata fin da subito felice per la nuova conoscenza.

Come riportato dalle anticipazioni sul web, la coppia ha lasciato la trasmissione durante la registrazione del 29 novembre.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Isabella e Fabio lasciano la trasmissione

Isabella sembra avere trovato l'uomo giusto grazie a Uomini e Donne. Anche Fabio è sempre stato molto contento della sua frequentazione con Ricci.

Infatti, nel corso delle puntate trasmesse sul piccolo schermo ha manifestato i suoi apprezzamenti nei confronti della dama e non ha nutrito dubbi riguardo la conoscenza con la donna. Al momento, non sono presenti ulteriori dettagli riguardo a quanto accaduto in studio. Inoltre, non è chiaro come abbiano reagito tre protagonisti del dating show che avevano attaccato la dama: Gemma Galgani, Armando Incarnato e Biagio Di Maro.

Non resta, pertanto, che attendere le prossime puntate della trasmissione di Maria De Filippi, per scoprire cosa è successo in studio e se per la coppia del trono over siano caduti, come di consueto, i petali rossi.