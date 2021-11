Katia Ricciarelli continua ad essere furiosa all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, la cantante lirica ha perso le staffe e il controllo della situazione perché hanno preparato in ritardo la cena e questa situazione non le è piaciuta per niente. Subito dopo la cantante lirica ha avuto modo di confrontarsi con al neo arrivata Patrizia Pellegrino e la sua reazione non è stata affatto delle migliori, al punto da mettere subito a tacere l'attrice napoletana.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Katia perde le staffe per la cena

Nel dettaglio, la furia di casa all'interno della casa del Grande Fratello Vip si è abbattuta su Sophie e le gemelline che ieri sera stavano preparando la cena.

La Ricciarelli ha sbottato per l'ennesimo ritardo nel servire le pietanze che avevano preparato, ammettendo di essere stufa di questa situazione e dato che lei non avrebbe mangiato la carna (ancora in cottura) ha chiesto di poter prendere i suoi pezzi di pizza e iniziare così a mangiarli, senza dover attendere il resto del gruppo.

"E che cavolo, sono stanca di essere trattata come alla mensa del parroco", ha sbottato Katia contro Sophie che cercava di spiegarle che prima avrebbero voluto tagliare tutte le teglie di pizza, così da poter permettere ai "vipponi" di scegliere quale prendere.

Il duro attacco di Katia che si scaglia anche contro Patrizia Pellegrino

Katia, però, non ha voluto ascoltare ragioni e dopo aver preso i suoi pezzi di pizza, si è messa a cenare da sola, in disparte.

Pochi minuti dopo, a rincuorare Katia è arrivata la new entry Patrizia Pellegrino, che ha varcato la soglia della porta rossa del GF Vip nel corso della puntata di lunedì sera.

"Io che non mangio la carne devo aspettare i comodi vostri per mangiare un pezzo di pizza", ha sbottato Katia mentre parlava con la Pellegrino.

La showgirl napoletana ha ribattuto dicendo che per stare "tutti insieme" e cenare in maniera cordiale, talvolta è necessario anche che qualcuno si sacrifichi per il bene del gruppo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La nuova arrivata, Patrizia Pellegrino, viene messa a tacere da Katia

Parole che hanno fatto scattare nuovamente Katia, la quale non ha perso occasione per perdere nuovamente le staffe e questa volta bacchettare e mettere a tacere anche la nuova arrivata.

"Senti ti prego, sei arrivata ieri, non cominciare. Inizia a sacrificarti tu, inizia a capire gli andamenti della casa" ha prontamente replicato la cantante lirica che non ha gradito affatto la presa di posizione di Patrizia Pellegrino e l'ha così pregata di non sparare sentenze sul suo modo di fare.

Insomma un clima tutt'altro che pacifico quello che si respira nella casa di Cinecittà, a distanza di 48 ore dalla prossima puntata serale.