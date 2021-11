Il figlio di Paolo Bonolis è stato complice e protagonista dello scherzo realizzato da Le Iene nei confronti di Sonia Bruganelli, moglie del conduttore televisivo e opinionista del GF Vip. Quest’ultima ha vissuto momenti di tensione dopo aver scoperto che Davide Bonolis aveva promesso ad avvenenti ragazze di far parte del cast di Avanti un altro in cambio di denaro e rapporti intimi. “Hai bisogno di fare questo per ottenere ciò” – ha affermato la 47enne romana che si è scagliata anche contro le giovani per aver accettato un simile compromesso.

“Siamo nel 2021 e non nell’età della pietra” – ha aggiunto prima che intervenissero Stefano Corti e Giorgio Squarcia, gli inviati del programma televisivo di Italia 1, per chiarire che si trattava soltanto di una burla.

Davide ha compiuto 17 anni il 7 giugno ed è il secondo figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che un anno prima erano diventati genitori di Silvia. Il giovane sogna di seguire le orme del padre e, come il presentatore, è tifosissimo dell’Inter.

“Oggi insieme ai pazzi della redazione de Le Iene abbiamo registrato una perla. Scusami ancora mamma”. Nei giorni scorsi Davide Bonolis aveva anticipato via Instagram di aver realizzato con gli inviati Stefano Corti e Giorgio Squarcia uno scherzo alla madre. Burla che è stata mandata in onda nel corso della puntata del 23 novembre del programma televisivo di Italia 1. Sonia Bruganelli è stata attirata nella trappola preparata da La Iene dalla sua migliore amica, Diletta, che le ha riferito di essere venuta a conoscenza che il figlio e Davide facevano dei casting per Avanti un altro in cambio di prestazioni intime e denaro.

“Ma stai scherzando” – ha ribattuto la moglie d Paolo Bonolis che ha cercato invano di rintracciare il figlio prima di scontrarsi con l’influencer Maria Arreghini.

“Tuo figlio mi aveva garantito che sarei stata presa ad Avanti un altro. Ho sborsato 500 euro e si è creata una situazione che va risolta in quanto sono stata presa in giro e non hanno chiesto solo soldi” – ha spiegato la giovane precisando che era pronta a presentare denuncia per quanto accaduto.

A questo punto Sonia Bruganelli ha deciso di raggiungere Davide e l'ha sorpreso con due ragazze mentre era impegnato nei finti casting per la trasmissione televisiva condotta dal 60enne romano con Luca Laurenti.

Alfonso Signorini strizza l'occhio a Davide Bonolis per il GF Vip

La moglie di Paolo Bonolis ha prima riservato un sermone al figlio e poi si è scagliata contro le ragazze.

“Secondo voi è una cosa normale dare dei soldi per lavorare. Siamo nel 2021”. A frenare la rabbia di Sonia Bruganelli ci hanno pensato Stefano Corti e Giorgio Squarcia, inviati de Le Iene, che hanno spiegato che si trattava di uno scherzo. “Non far ridere per niente, ho la pelle d’oca” – ha ribattuto l’opinionista del GF Vip che ha ricevuto l’abbraccio del 17enne. Davide Bonolis vorrebbe seguire le orme del padre ed intraprendere la carriera televisiva. Di recente gli ha strizzato l’occhio Alfonso Signorini che gli ha dato appuntamento ad una delle prossime edizioni del reality show.

Al momento ha come obiettivo principale concludere al meglio il suo percorso scolastico. Dal conduttore televisivo il giovane ha ereditato anche la passione per il calcio e per l’Inter di cui è sfegatato tifoso.

Nei giorni scorsi Matteo Darmian, come documentato su Instagram, gli ha donato la sua maglia nerazzurra al termine della vittoriosa sfida con il Napoli. Davide, oltre che con le sorelle (Silvia e Adele), ha buoni rapporti anche con i due figli, Martina e Stefano, che Paolo Bonolis ha avuto dalla prima moglie (Diane Zoeller).