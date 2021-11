Standing ovation al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano e topic trend su Twitter per Teresa Mannino, la comica che si è esibita nella prima di tre puntate speciali di Zelig 2021 andata in onda giovedì 18 novembre su Canale 5. Un tuffo nel passato per l’artista siciliana che ha conosciuto la ribalta televisiva nel 2004 grazie al programma Mediaset. “Siamo contenti perché di comiche donne non ce ne sono tantissime e lei è un volto storico della trasmissione che viene dalla Sicilia ma vive al nord” – così Vanessa Incontrada ha introdotto la performance della cabarettista, conduttrice dello show con Claudio Bisio.

Nell’occasione Teresa Mannino si è resa protagonista di un esilarante sketch "sull’avere 50 anni". “Qui abbiamo la curva sud” – ha esordito la conduttrice televisiva. “Il sistema ti dice che non stai invecchiando perché poi non compri più. Ormai siamo consumatori, non esseri umani con il sistema che ti dice che sei una splendida 30enne con venti anni in più di esperienza”.

Teresa Mannino in topic trend su Twitter con la gag sui 50 anni

Teresa Mannino è tornata a Zelig con una gag sull’età che ha riscosso i consensi del pubblico in sala ma anche apprezzamenti social con l’hashtag dedicato all’artista che ha scalato la topic trend di Twitter. “È un antidepressivo naturale” – ha scritto un utente mentre un altro fan del programma televisivo di Canale 5 ha esaltato la sua capacità di adattare il repertorio al passo con i tempi.

Sul profilo Instagram la comica ha scritto che doveva venire al mondo nel 1969. “Per precauzione ho aspettato il 1970, anno in cui è stato approvata in Italia la legge sul divorzio”.

Dal 1998 al 2000 ha studiato alla scuola europea di recitazione del Teatro Carcano di Milano. I primi passi li ha mossi in teatro recitando in Lisistrata e Aristofane.

Prima di arrivare al piccolo schermo la palermitana aveva condotto una puntata del programma Due di notte su Radio 2. La svolta è arrivata con Zelig off, lo show comico in onda su Italia 1 che l’ha vista protagonista dal 2004 al 2010.

La comica si è legata sentimentalmente ad un chitarrista dopo la fine del matrimonio

Dal 2007/2008 la trasmissione (ribattezzata Zelig Circus), diventata una fucina di talenti della comicità, è andata in onda in prima serata su Canale 5 con Teresa Mannino tra le punte di diamante del cast dello show che sarà chiamata a condurre nel 2013.

Al cinema ha esordito con il film Amore, bugie e calcetto di Luca Lucini ed è stata diretta in due pellicole da Carlo Vanzina. Ha partecipato nel 2016 ad un episodio della serie tv Il commissario Montalbano.

Dopo la separazione dal marito si è legata sentimentalmente ad Andrea, un batterista, da cui ha avuto l’unica figlia, Giuditta. “Ci siamo innamorati di nascosto perché io ero ancora impegnata. L’ho rivisto per caso in un autogrill a Verona 13 giorni dopo aver lasciato mio marito e il nostro amore è ricominciato dal punto in cui era rimasto in sospeso” - raccontò a Donna Moderna.