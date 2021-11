Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana per le puntate di giovedì 18 e venerdì 19 novembre raccontano che Giuseppe dirà ai figli della propria intenzione di trasferirsi in Germania, mentre Gemma verrà messa in punizione tra Ezio e Veronica. Vittorio, intanto, prometterà ad Agnese che si prenderà cura di Tina, nel frattempo Gloria suggerirà a Teresio di non forzare troppo le tempistiche di trasferimento di Stefania a casa Colombo. Marco, infine, si lancerà in un serrato corteggiamento verso una ragazza borghese, mentre Giuseppe avrà un duro confronto con Agnese e Armando prima della partenza.

Giuseppe dirà ai figli della propria intenzione di trasferirsi in Germania

Gli spoiler della fiction daily italiana per l'episodio di giovedì 18 novembre rivelano che Giuseppe, spinto da Agnese a confessare la verità ai figli per poter rimanere a casa, deciderà invece di partire per la Germania.

Il signor Amato, quindi, renderà partecipi i figli Tina e Salvatore della sua decisione in merito, guardandosene bene dal confessargli le vere motivazioni dietro tale scelta.

Gemma, intanto, non ha riferito a Stefania dell'invito alla cena del Circolo, come le aveva chiesto Ezio. Colombo, accortasi del colpo basso della sorellastra, stavolta deciderà di non soprassedere e racconterà l'accaduto al padre e a Veronica, i quali decideranno di mettere in punizione la giovane Zanatta.

Vittorio, successivamente, prometterà ad Agnese che si prenderà cura di Tina, mentre Giuseppe rassegnerà le dimissioni dall'atelier sebbene comincerà a meditare vendetta nei riguardi di Armando.

Marco corteggerà una ragazza borghese

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 50 della sesta stagione svelano che Don Saverio ascolterà le parole di Agnese, la quale racconterà al parroco di non riuscire a perdonare il marito Giuseppe.

Gemma, intanto, proverà a far pace con Ezio ma ci riuscirà soltanto in parte, nel frattempo Gloria si sentirà di dover dare un consiglio al marito.

Moreau, difatti, suggerirà a Teresio di non forzare troppo la mano sulle tempistiche di ambientamento di Stefania all'interno di casa Colombo ma il direttore della Palmieri non la prenderà affatto bene.

La contessa Adelaide, poco più tardi, comprenderà le reali motivazioni dietro il serrato corteggiamento di Marco nei confronti di una ragazza borghese.

Giuseppe, infine, sarà in procinto di partire alla volta della Germania ma, prima di affrontare il viaggio, lo attenderà un aspro confronto con Armando e Agnese.