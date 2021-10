Cambia la programmazione di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. La prossima settimana, il dating show di Canale 5 andrà in onda in “versione ridotta” dato che salterà la puntata prevista per lunedì 1 novembre 2021.

Cambia la programmazione di Uomini e donne: stop lunedì 1 novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che il prossimo lunedì 1 novembre la trasmissione non andrà in onda come sempre alle 14:45.

Essendo una giornata festiva per molti Italiani, il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche e il programma di Maria De Filippi osserverà un turno di stop.

E così per lunedì pomeriggio l’appuntamento con Uomini e donne è cancellato dalla programmazione Mediaset, di conseguenza non sarà trasmessa neppure la replica su La 5.

Ecco quando ritornerà in onda Uomini e donne su Canale 5

Tuttavia, i fan possono stare tranquilli, dato che la messa in onda del dating show di Canale 5 tornerà in onda regolarmente martedì 2 novembre, giorno in cui inizierà la nuova settimana di programmazione del dating show.

In attesa di rivedere in onda la trasmissione Mediaset, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci saranno un bel po’ di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma Galgani, la quale si ritroverà al centro dell’attenzione per la fine della sua relazione con Costabile.

Nuove anticipazioni Uomini e donne: Gemma Galgani si ritrova single

Il cavaliere, infatti, deciderà di mettere la parola fine alla sua relazione con la dama torinese non avendo gradito le sue critiche.

E così anche questa relazione di Gemma giungerà al capolinea prima del previsto. Riuscirà la dama a trovare un principe azzurro entro la fine di questa edizione?

E poi ancora gli spoiler delle prossime puntate di U&D rivelano che si parlare anche di Ida Platano, che si ritroverà al centro delle polemiche e finirà per avere nuovi accessi dibattito in studio con la sua “nemica” Tina Cipollari.

Spazio anche alle vicende di Isabella Ricci. Anche per la dama antagonista di Gemma non mancheranno le polemiche.

Isabella Ricci al centro delle polemiche a U&D

Il motivo? In una recente intervista rilasciata al magazine del programma Mediaset, Isabella ha dichiarato che le piacerebbe poter conoscere Giorgio Manetti, ex fidanzato storico di Gemma Galgani.

Tali dichiarazioni non sono passate inosservate a Uomini e donne e in studio si sono accese le polemiche.

Insomma gli spettatori del programma di Maria De Filippi non resteranno affatto delusi dalle nuove puntate del programma previste dal 2 novembre in poi su Canale 5.