Grande attesa per l'ultima puntata della fiction in onda su Rai 1 intitolata Cuori. Il 21 novembre andrà in onda la penultima puntata, che sarà suddivisa, come al solito, in due interessantissimo episodi. In questo penultimo appuntamento si parlerà di ciò che accadrà poi nella puntata finale in onda, in televisione, il 28 novembre. Stando alla trama nota, nella penultima puntata si parlerà della salute di Cesare, che sta continuando a lottare per restare in vita. L'uomo sarà consapevole che per poter continuare a vivere dovrà sottoporsi a un delicato trapianto.

Puntata finale, cosa succederà?

Stando agli spoiler diffusi, Cesare chiederà che sia Alberto ad impiantargli il nuovo cuore, purtroppo per lui però la presenza di un nuovo direttore sanitario scombussolerà i suoi piani. Il neo direttore sanitario sin da subito si avvicinerà a Mosca, e si ipotizza che possa essere proprio lui a decidere il da farsi in merito al trapianto.

La trama relativa all'ultima puntata si concentrerà anche sui sensi di colpa di Alberto, ma anche su quelli di Delia, che faranno fatica ad accettare quanto successo tra loro, ma allo stesso tempo dovranno occuparsi della vita di Cesare. Il ruolo due sarà decisivo: da loro potrebbe dipendere la vita di Cesare, che nella penultima puntata, in onda il 21 novembre, sembrerà in realtà abbastanza segnata.

Come andrà a finire l'ultima puntata? Non resta che scoprirlo seguendo l'appuntamento in onda il 28 novembre sul primo canale Rai. Nel frattempo, non ci sono particolari indiscrezioni in merito a ciò che ne sarà della fiction. Visto il grande successo riscosso, alcuni fan hanno chiesto una seconda stagione, o addirittura una messa in onda giornaliera.

A tal riguardo i vertici Rai non hanno confermato, me nemmeno smentito, tali indiscrezioni. Probabilmente se ne saprà di più dopo la messa in onda dell'ultimo appuntamento.

Trama penultima puntata

Nel primo episodio, si parlerà di Cesare e Alberto. La morte di Margherita avrà un ruolo decisivo nel processo per estromettere il primario.

Si parlerà anche dei sensi di colpa di Delia, la quale si reputerà responsabile dell'accaduto. La donna si confiderà con Alberto, che dovrà far luce sull'intera vicenda. Mosca sarà tormentato dai sensi di colpa, inoltre spererà di recuperare il rapporto personale con Corvara.

Nel secondo episodio, invece, si darà spazio alle notizie in arrivo dal Sudafrica. Cesere troverà la voglia di lottare, spinto da un nuovo paziente che arriverà in ospedale. Potrebbe essere proprio quest'ultimo a ricevere il cuore per il trapianto. Tale processo di accettazione verrà ostacolato dalla burocrazia. Alberto aiuterà il primario, ma dovrà pensare ai problemi con Luisa. Delia rivaluterà quanto successo in passato.