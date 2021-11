Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative all'episodio che andrà in onda martedì 30 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Michele e Silvia sembrano ormai giunti ad un punto di non ritorno, difatti sceglieranno di porre fine al loro matrimonio. Questa loro decisione farà soffrire non poco Rossella, la quale farà fatica a trattenere la sua emotività. Renato, intanto, continuerà a tenere alta la guardia sul comportamento di Alberto. L'uomo teme che Palladini possa in qualche modo provocare dei danni alla professionalità di suo figlio.

Niko, tuttavia, sembrerà aver instaurato un rapporto di confidenza e fiducia con il suo collaboratore. Spazio anche ad argomenti più leggeri che vedranno protagonista il giovane Del Bue, alle prese con la nipote di Mariella.

Upas, trama 30 novembre: Saviani e Graziani decidono di lasciarsi

Le anticipazioni dell'episodio di Upas in onda il 30 novembre svelano che, complice il ritorno di Giancarlo, il rapporto fra Silvia e Michele sembrerà essere irrimediabilmente in frantumi . Pertanto i due decideranno di lasciarsi definitivamente. Rossella, pur essendo ormai grande, ne risentirà di questa decisione dei genitori. La ragazza, pur rimanendo lucida e preparata sul posto di lavoro, non riuscirà a trattenere le sue sofferenze dinanzi ai suoi genitori.

Anticipazioni Upas del 30 novembre: Renato sorveglia Alberto

Nel corso dell'episodio di Upas che sarà trasmesso il 30 novembre Renato continuerà a tenere d'occhio Alberto. Il dottor Poggi, considerati i loro trascorsi burrascosi fra lui e Palladini, continua a guardarlo con diffidenza. Inoltre, risulta essere geloso del rapporto che via via si sta instaurando fra suo figlio ed il suo nuovo collaboratore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Niko, intanto, inizierà a fidarsi molto di Alberto, tanto da affidargli incarichi importanti, nonostante sia stato assunto da poco tempo.

Upas, puntata 30 novembre: Vittorio vuole vivere la storia con Speranza

Nel corso della puntata di Upas in onda martedì 30 novembre sarà dato spazio anche a vicende decisamente più leggere, come quelle che coinvolgono il giovane Del Bue.

Il ragazzo vorrebbe vivere la storia con Speranza, senza doversi preoccupare delle ideologie del padre della ragazza. Tuttavia, Guido, forte delle raccomandazioni ricevute da Espedito cercherà di distogliere suo figlio da tal proposito. Inoltre anche Patrizio consiglierà al suo amico di abbandonare l'idea di vivere una storia passionale con la nipote di Mariella, poiché potrebbe avere ripercussioni negative anche in ambito familiare.