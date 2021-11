La favola d'amore tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo conosciuto anche con il soprannome di "Lenticchio" sta vivendo un momento di crisi. Su Instagram, il 32enne romano ha confidato che da tre giorni la coppia non fa altro che litigare. Il motivo? L'ex volto di Temptation Island ha riferito ai suoi follower che sono molteplici, in quanto lui e Drusilla provengono da contesti molti diversi.

L'annuncio del personal trainer

Parlando con i suoi fan, Lenticchio ha rivelato che tra lui e Drusilla Gucci le cose non stanno andando come sperato. Il diretto interessato ha ammesso che non c'è un motivo preciso, ma vari: "Siamo molto diversi".

Poi, il 32enne ha fatto sapere che entrambi hanno modi di vedere le cose diversamente. Infine, Francesco Chiofalo ha concluso: "Veniamo da contesti differenti".

La coppia ha in programma un viaggio in Egitto, ma in questo momento non è chiaro se entrambi decidano o meno di partire o rimandare. Lo stesso ex protagonista di Temptation Island ha ammesso che, lui e Drusilla dopo sei mesi trascorsi insieme continuano a scoprire cose che non conoscevano di entrambe. L'ex concorrente de l'Isola dei Famosi è molto diversa dalle ex avute da Lenticchio. Il giovane infatti, tra le più "famose" è stato con Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi. A differenza di loro, Drusilla è una ragazza timida che ama la riservatezza.

Inoltre, la nipote del noto marchio di moda ama la solitudine e la poesia. Insomma, un mondo completamente diverso da quello del suo compagno.

Il commento della mamma di Drusilla

Di recente, la mamma di Drusilla Gucci aveva espresso la sua opinione sulla relazione nata tra la figlia e Francesco Chiofalo. La diretta interessata non ha nascosto di essere preoccupata, vista la differenza d'età tra i due fidanzati e lo stile di vita diverso.

Sebbene la donna non si sia esposta, non ha nascosto di avere qualche timore di troppo.

Gucci sul red carpet di Venezia con Francesco

Drusilla Gucci ha conosciuto Francesco Chiofalo dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi. Tra i due è scoccata la scintilla e da quando si sono conosciuti non si sono più lasciati. Nonostante la ragazza non ami la visibilità, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, l'ex naufraga aveva deciso di presentarsi sul red carpet proprio accompagnata dal suo nuovo compagno.

I due si erano mostrati complici e affiatati, anche se i commenti negativi sulle neo coppia non erano mancati. A distanza di sei mesi, tra Drusilla e Francesco sembra essere arrivato il primo ostacolo. A questo punto solamente il tempo riuscirà a far capire se i due innamorati riusciranno ad appianare le divergenze o meno.