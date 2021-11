Fino a pochi giorni la love story tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci stava andando come meglio non potrebbe andare. Ma qualcosa è cambiato nella coppia che ha ufficializzato la storia sul red carpet dell'ultimo Festival di Venezia. L'ex volto di Temptation Island ha raccontato ai suoi follower che da tre giorni litiga fortemente con Drusilla per vari motivi, ma uno dei motivi principali è che ci sono molte persone vicino a loro che vogliono vederli il più lontano possibile l'uno dall'altro.

Francesco: 'Siamo molto diversi'

L'erede di Gucci e l'influencer Chiofalo fanno coppia da sei mesi e tutto stava andando alla grande, fino a pochi giorni fa.

Loro stessi hanno più volte affermato di essere molto diversi e di venire da due trascorsi di vita differenti, ma comunque l'amore che li lega sminuisce tutte le loro divergenze. Ma proprio per queste divergenze la coppia sta attraversando la prima crisi e ad affermarlo è stato il modello romano. In una serie di stories su Instagram, Francesco ha raccontato che con Drusilla non solo sembrano diversi, ma lo sono realmente. "Ci piacciono cose differenti e quindi capita di scontrarci - ha detto Chiofalo e poi ha proseguito - non ci siamo lasciati, ma stiamo passando un momento di crisi". Poi ha spiegato che tra i due c'è stato un forte litigio e che per il momento la vacanza che avevano pianificato per Sharm el-Sheikh è rimasta in sospeso.

Comunque, l'ex fidanzato di Selvaggia Roma, crede che le cose si risolveranno presto e che non dovrebbe essere nulla di grave.

'Molte persone, tra cui anche personaggi pubblici ci tengono a farci litigare'

L'influencer romano, sempre su Instagram, ha raccontato che le discussioni tra di loro sono nate a causa di molte persone intorno.

"Ci tengono a farci litigare - ha dichiarato Francesco e poi ha aggiunto - mettono zizzania e pulci nell'orecchio, tra cui anche vari personaggi pubblici". L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha fatto sapere che c'è il bisogno di allontanare alcune persone che non gli fanno bene. Chiofalo ha sottolineato che Drusilla è molto tosta, ma a prescindere, lui continua a essere innamorato di lei.

'Sono pronto ad ammettere i miei errori'

L'ex volto di Temptation Island non ha intenzione di arrendersi, ma di trovare un punto d'incontro. "Io sono pronto ad ammettere i miei errori - ha detto nelle stories Francesco - e a prendere le mie responsabilità". Sempre su Instagram, Chiofalo ha detto che vuole chiarire la situazione con Drusilla al più presto possibile, perché per due incomprensioni non si può chiudere una storia, quando in mezzo c'è ancora amore.

Deianira Marzano: 'Per ora c'è un tira e molla tra Drusilla e Francesco'

L'esperta di Gossip Deianira Marzano è una persona molto vicina alla coppia. L'influencer ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto che, dopo la notizia della crisi, ha chiamato il suo amico Francesco e lui le aveva affermato che per il momento c'è una tira e molla, ma tutto è risolvibile. Al momento, la modella Gucci non ha reagito in merito alla notizia, anche perché è sempre molto più riservata rispetto al suo fidanzato Francesco Chiofalo.