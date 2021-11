Roberto Farnesi, attore protagonista in Il Paradiso delle Signore, è da poche ore diventato papà all'età di 52 anni.

L'attore toscano interpreta Umberto Guarnieri nella fiction pomeridiana di Rai 1.

Chi è Roberto Farnesi: biografia e carriera dell'attore

Roberto Farnesi nasce a Navacchio (frazione del comune di Cascina, in provincia di Pisa) il 19 Luglio 1969 ed è un attore italiano. Fin da giovane a Firenze studia alla Scuola di Cinema Immagina. Debutta nel 1994, all'età di 25 anni, come attore di fotoromanzi presso le riviste Lancio e Grand Hotel.

La sua carriera agli esordi spazia tra cinema, televisione e spot pubblicitari.

La sua prima comparsa nel mondo cinematografico avviene nel 1996, nel film "Una donna in fuga" con Roberto Rocco alla regia. Due anni dopo ottiene il primo vero ruolo importante in "Femmina", sotto la direzione di Giuseppe Ferlito. Come protagonista recita nel 1999 nella pellicola "Italian Gigolò", con Nini Grassia alla regia.

Successivamente, Roberto Farnesi intensifica la sua presenza nella televisione, abbandonando per un periodo importante il cinema. Il ritorno sul grande schermo avviene nel 2008 dove recita al fianco di Carlo Verdone nel celebre film "Grande, Grosso e... Verdone".

Roberto Farnesi, il successo televisivo

La consacrazione per l'attore Roberto Farnesi arriva grazie al suo lavoro in televisione, dove in pochi anni diventa un volto noto nelle case degli italiani: tra il 1999 e il 2001 interpreta il commissario Sepe nella miniserie di Rai 2 Turbo. Sempre nel 2001 è Giuliano Corsini nella soap di Canale 5 CentoVetrine.

Due anni dopo figura come Luigi Testa nella serie Mediaset Carabinieri.

La carriera di Farnesi fa poi un ulteriore salto di qualità quando l'attore, nell'autunno 2018, entra nel cast della TV Soap Rai Il Paradiso delle Signore, dove interpreta l'imprenditore milanese Umberto Guarnieri.

La soap opera attualmente in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15:55, è ambientata nella Milano nei primi anni' 60 e in breve tempo diventa una delle serie più apprezzate dagli italiani.

Curiosità sull'attore

Roberto Farnesi è sempre stata una persona molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata: attualmente è il compagno di Lucya Belcastro, di 25 anni più giovane. È diventato per la prima volta papà il 22 novembre 2021 all'età di 52 anni, con la nascita di una bambina.

Farnesi, classe 1969, è nato sotto il segno zodiacale del Cancro. In passato l'attore ha ammesso che in passato non ha mai avuto una relazione che durasse più di due anni. Si è dichiarato particolarmente vanitoso, ma in realtà è un uomo che tiene molto alla cura di sé: fa molto sport e monitora regolarmente la sua alimentazione.

Ha un pastore tedesco di nome Ettore e, tra le sue passioni, ama andare a cavallo, fare lunghe passeggiate e collezionare armi antiche. È anche proprietario di un ristorante a Pisa.