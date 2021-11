La registrazione di Uomini e donne di sabato 13 novembre è stata ricca di novità e di colpi di scena. Infatti, le anticipazioni trapelate sul web, riguardanti le ultime riprese del dating show di Maria De Filippi, ci informano che Gemma Galgani non era presente in studio. Infatti, la dama torinese era a casa a causa del Coronavirus. Nonostante il Covid, la protagonista della trasmissione di Canale 5 si è collegata da casa. Nel frattempo, Ida Platano, che aveva lasciato lo show nelle precedenti registrazioni, è tornata nel parterre e ha ballato con Armando Incarnato.

Uomini e Donne, registrazione 13/11: Gemma Galgani non è presente in studio

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne c'è stato un colpo di scena, perché la protagonista della trasmissione Mediaset, Gemma Galgani, non era presente in studio. In base alle indiscrezioni trapelate in rete, riguardo le riprese di sabato 13 novembre, sembrerebbe che la dama piemontese sia dovuta rimanere a casa, senza poter prendere parte alle riprese del programma Mediaset a causa del Coronavirus. Infatti, Gemma è a casa per via del Covid e, pertanto, si è collegata con lo studio della trasmissione da casa sua.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Ida è in studio e balla con Armando

Nelle puntate di Uomini e Donne attualmente in onda su Canale 5, Ida Platano ha iniziato una frequentazione con Diego Tavani ma, nelle ultime registrazioni, la coppia aveva lasciato il programma da single.

Nonostante le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, la parrucchiera è ritornata nel parterre del dating show di Maria De Filippi e, nelle riprese del 13 novembre ha ballato al centro dello studio con Armando Incarnato.

Uomini e Donne, prossime puntate: Ida è tornata in studio e Gemma è assente

Le informazioni trapelate sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne ci informano che in studio è stata presente Teresanna.

Al momento, non è chiaro come mai sia tornata in studio l'ex protagonista della trasmissione, se per raccontare come procede la sua vita sentimentale, oppure per raccontare qualche nuovo progetto a livello professionale. L'unica cosa certa, attualmente, è che nelle prossime puntate che andranno in onda sul piccolo schermo, i telespettatori non potranno vedere in studio contemporaneamente Gemma Galgani e Tina Cipollari, perché la dama torinese è a casa a causa del Covid.

Pertanto, i siparietti divertenti fra l'opinionista del programma di Maria De Filippi e la single piemontese, saranno rimandati, a meno che, anche da casa, Tina non commenti comunque le vicende di Gemma e ironizzi su quanto accade nella vita di Galgani.