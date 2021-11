Nuova gaffe della regia del Grande Fratello Vip 6 e, questa volta, a finire nell'occhio del ciclone è stata la principessina Jessica.

Come era già accaduto con Jo Squillo qualche settimana fa, la regia del reality show Mediaset ha compiuto una nuova gaffe e ha trasmesso in diretta televisiva il confessionale di Jessica, la quale in quel momento stava facendo alla produzione una richiesta "particolare" e personale.

La regia del Grande Fratello Vip 6 compie una nuova gaffe: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, i telespettatori e fan del GF Vip che ieri stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra oppure in streaming sul sito ufficiale Mediaset, hanno avuto modo di vedere che a un certo punto è stato trasmesso il Live dal confessionale.

Trattasi di un errore compiuto dalla regia, dato che il momento del confessionale è uno di quelli che non va mai in onda in diretta, ma vengono trasmessi solo nelle puntate del daytime in onda su Canale 5 oppure durante gli appuntamenti serali.

Di conseguenza, quindi, la regia del reality show Mediaset si è resa protagonista di un errore e come se non bastasse, in quei pochi secondi del confessionale di Jessica trasmessi in tv, la "principessina" avanzava alla produzione una richiesta personale.

Jessica chiede una pasticca in confessionale per andare in bagno: la regia trasmette tutto live

Jessica, infatti, stava chiedendo agli autori di poterle procurare una pillola che le permettesse di poter andare in bagno, dato che si lamentava del fatto di non sentirsi bene.

"Mi serve urgente, sto male. Sto malissimo, ditegli che ho davvero i crampi", ha esclamato Jessica nel confessionale, "chiedendo aiuto" alla produzione del GF Vip per riuscire ad avere la pillola che le avrebbe permesso di sentirsi bene.

Intanto, in queste ultime ore, a finire sotto l'occhio del ciclone è stato anche il giovane Nicola Pisu che ieri notte, al termine della festa di compleanno organizzata in casa per Miriana Trevisan, si sarebbe lasciato andare ad una bestemmia.

La presunta bestemmia di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip: ci saranno dei provvedimenti?

I numerosi fan social che seguono e commentano le avventure dei concorrenti presenti nella casa più spiata d'Italia, sostengono che Nicola abbia infranto le regole del programma, dato che in caso di bestemmia si è espulsi e quindi squalificati dal gioco.

Al momento, però, la produzione del GF Vip di Signorini non si è ancora espressa su quanto è accaduto, ma non si esclude che possibili provvedimenti possano essere annunciati nel corso della nuova puntata serale del reality show Mediaset, in onda lunedì 8 novembre su Canale 5.