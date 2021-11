La registrazione di U&D prevista per sabato 6 novembre, non c'è stata. I fan del dating-show, però, sono stati aggiornati su quello che è successo venerdì 5 in studio, soprattutto tra alcuni storici protagonisti del cast. Ida Platano non è riuscita a chiarire con Diego Tavani e per questo ha detto di voler abbandonare il programma. Il romano ha discusso animatamente sia con Armando che con Tina, ma questo bisticcio potrebbe essere "censurato" su richiesta del cavaliere coinvolto.

Aggiornamenti su una possibile nuova coppia di U&D

Ad una settimana di distanza dal loro ultimo incontro, Ida e Diego si sono ritrovati davanti alle telecamere per cercare di risolvere i problemi che li hanno allontanati subito dopo la scelta in studio.

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 5 novembre, fanno sapere che Maria De Filippi ha provato a far riavvicinare la dama e il cavaliere, ma con scarsi risultati.

Platano, infatti, ha spiazzato tutti quando ha detto di voler lasciare il programma perché non riesce a trovare una persona che possa capirla e renderla veramente felice.

Di fronte a queste parole, Tavani non ha avuto particolari reazioni, anzi è tornato ad occupare il suo posto nel parterre maschile.

Quando la conduttrice gli ha fatto notare che dovrebbe andarsene anche lui visto si professa innamorato della bresciana, il protagonista del Trono Over si è giustificato dicendo di non aver inteso le reali intenzioni della donna che gli piace, per questo era ancora lì.

Scontro tra cavalieri di U&D che non dovrebbe andare in onda

Prima che fosse fatta chiarezza sul futuro di Ida a U&D, Armando è intervenuto per attaccare Diego. Trai due sono volate parole grosse, tant'è che sono arrivati ad accusarsi di reciproca falsità e di non essere in studio per cercare veramente l'amore.

In questa già accesa litigata, si è intromessa anche Tina, che ha apostrofato i cavalieri con termini poco carini.

Tavani, scosso da quanto accaduto, ha chiesto a Maria De Filippi di non mandare in onda quella scena: il romano non vorrebbe mai che il figlio lo vedesse troppo agitato e al centro di un momento di tensione.

Stando a quello che raccontano le persone che hanno partecipato alla registrazione del 5 novembre, la conduttrice avrebbe rassicurato Diego sul fatto che lo scontro che ha avuto con Incarnato e Cipollari sarà estromesso dalla puntata in fase di montaggio.

I dubbi di Ida sul futuro nel cast di U&D

Al termine della lite che probabilmente non sarà mai trasmessa su Canale 5, Maria De Filippi ha chiesto ad Ida cosa intendesse fare.

La dama ha confermato la propria volontà di tornare a casa da sola, rinunciando alla possibilità di cercare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Diego si è detto pronto a seguire Platano sia nel backstage che nella sua città, anche perché sostiene di esserne profondamente innamorato.

La conduttrice di U&D ha ricordato al romano che la parrucchiera non vuole abbandonare il programma in coppia ma da single, quindi lui dovrebbe rispettare questa scelta e magari cercarla lontano dai riflettori.

Gli spettatori del dating-show, dunque, presto saranno spiazzati da vari colpi di scena con Ida protagonista: prima ci sarà una scelta sotto la cascata di petali rossi, poi il ripensamento di Diego e infine la richiesta della dama di lasciare definitivamente il cast senza un uomo affianco.

La registrazione di Uomini e Donne del 6 novembre, è stata annullata per motivi ignoti, quindi non si sa cosa è successo tra i due piccioncini, se hanno chiarito oppure se il loro rapporto è finito una volta che le telecamere si sono spente.