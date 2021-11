Nuova polemica in arrivo sul Grande Fratello Vip 6 e, questa volta, a finire al centro dell'attenzione è stato il giovane Nicola Pisu, in queste settimane al centro dell'attenzione per la sua tormentata love story con Miriana Trevisan. Ieri sera, in piena notte, dopo aver festeggiato il compleanno della showgirl, il figlio di Patrizia Mirigliani si è lasciato andare a uno scivolone che non è passato inosservato sul web e sui social. I telespettatori sostengono che Nicola Pisu avrebbe bestemmiato.

Pertanto, anche alla luce dei precedenti all'interno del programma, chiedono alla produzione di prendere dei provvedimenti.

Nicola Pisu, scoppia la polemica sulla presunta bestemmia al Grande Fratello Vip 6

Nicola Pisu e tutti gli altri concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, nella serata del 6 novembre hanno festeggiato Miriana in occasione del suo compleanno. Poco dopo le due di notte, Nicola si trovava nella zona relax dove aveva intenzione di fumarsi una sigaretta. Proprio in quel momento, la sigaretta gli è caduta di mano e, nel riprenderla, il figlio della Mirigliani si sarebbe lasciato andare a una bestemmia. "Mannaggia la M....", è stata la frase pronunciata da Nicola e che potrebbe metterlo seriamente nei guai, dal momento che la stessa frase, lo scorso anno, era stata pronunciata anche da Stefano Bettarini.

Bestemmia al GF Vip 6? Nicola avrebbe pronunciato la stessa frase di Bettarini

L'ex calciatore, in quell'occasione, venne duramente punito da Alfonso Signorini e dalla produzione del Grande Fratello Vip, che scelse di procedere con la squalifica immediata dalla casa di Cinecittà, senza attendere ulteriormente. Cosa succederà a questo punto?

In moltissimi sui social hanno evidenziato il caso della bestemmia che avrebbe pronunciato Nicola in piena notte tra le mura domestiche della casa di Cinecittà, tanto da chiedere alla produzione di prendere dei provvedimenti. Non si esclude che, nel corso della nuova puntata del GF Vip 6 in programma lunedì 8 novembre, gli autori e Signorini possano dare una brutta notizia al giovane Nicola.

Nik come uno stefano bettarini qualunque che domani scatena il panico sui social #gfvip pic.twitter.com/A8cfHekFYC — evitami (@maparliconme) November 7, 2021

Miriana Trevisan e Nicola Pisu già ai ferri corti al Grande Fratello Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se verranno presi davvero dei provvedimenti nei confronti di Nicola, in queste ultime giornate il ragazzo è stato al centro di nuovi scontri con Miriana Trevisan. I due, dopo essersi avvicinati "pericolosamente" nella casa di Cinecittà, sembrano aver preso nettamente le distanze. Miriana ha messo un freno a questa frequentazione con Nicola e il ragazzo non l'ha presa benissimo, tanto da ammettere di sentirsi preso in giro dalla showgirl.