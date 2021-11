Katia Ricciarelli parla del suo contratto per il Grande Fratello Vip 6 e svela la data ufficiale legata alla fine della sua partecipazione al reality show di Canale 5. In queste ultime ore, infatti, la cantante lirica si è lasciata andare ad una serie di rivelazioni che non sono passate inosservate. Alla luce dei nuovi ingressi che sono stati anticipati da Alfonso Signorini durante l'ultima puntata serale del reality show, Katia ha già anticipato che lei non resterà ancora a lungo nella casa di Cinecittà.

La cantante Katia Ricciarelli svela quando le scade il contratto con il GF Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultimo appuntamento serale con il GF Vip, Signorini ha anticipato ai protagonisti di questa sesta edizione che a partire da lunedì sera ci saranno nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Un annuncio che non ha lasciato indifferente i "vipponi", molti dei quali hanno capito che questa sesta edizione del reality show sarà prolungata e che si andrà oltre il mese di dicembre, così come previsto inizialmente.

Nelle ore successive alla diretta serale del reality show di Canale 5, Katia Ricciarelli ha avuto modo di parlarne con Davide Silvestri, al quale ha svelato la data di scadenza del suo contratto.

L'ex moglie di Pippo Baudo anticipa che non resterà oltre dicembre in casa

La cantante, ex moglie di Pippo Baudo, ha fatto sapere che nel suo contratto la data di scadenza della sua partecipazione a questo GF Vip è fissata per il 13 dicembre 2021: fino a quel periodo si è liberata da tutta una serie di impegni per prendere parte al reality show di Signorini.

"Dopo quella data non resto", ha anticipato già Katia Ricciarelli parlando con gli altri concorrenti che con lei stanno condividendo questa esperienza.

Insomma la Ricciarelli non sembra essere per niente entusiasta di un possibile prolungamento di questa sesta edizione del GF Vip ed ha già anticipato che non intende andare oltre la data stabilita e fissata nel suo contratto di partecipazione al programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Previsti 10 nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se davvero Katia abbandonerà il gioco il prossimo 13 dicembre 2021, per la nuova puntata del GF Vip di lunedì 22 novembre, sono previsti già i primi ingressi dei nuovi concorrenti che si metteranno in gioco.

Alfonso Signorini ha svelato che, complessivamente, saranno 10 i nuovi concorrenti famosi che varcheranno la soglia della porta rossa per mettersi in gioco.

Questo lunedì sera, però, dovrebbe esserci l'ingresso solo delle prime due concorrenti. Stando alle indiscrezioni web, le prime ad entrare al GF Vip dovrebbero essere Patrizia Pellegrino e Maria Monsè.