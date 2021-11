Giornate complicate per Alex Belli, Il concorrente del GF Vip, infatti, ha avuto una forte discussione con Aldo Montano nella mattinata del 2 novembre. Tuttavia, però, nelle ultime ore è stato diffuso sui social un filmato dell'attore mentre infrangeva il regolamento del reality e, in questo caso, potrebbe portare il Grande Fratello a prendere dei provvedimenti nei confronti di Alex. Infatti, durante la diretta di lunedì 1° novembre, Alex ha sollevato le piramidi utilizzate per decidere in che modo svolgere le nomination, sapendo quindi quale colore c'era alla base.

In un momento di distrazione dei concorrenti del GF Vip, Alex Belli solleva le piramidi

Nelle ultime ore è stato diffuso sui social un filmato di quanto accaduto durante l'ultima diretta del GF Vip. In un momento di distrazione dei coinquilini della casa più spiata d'Italia e poco prima delle nomination, Alex Belli ha fatto un gesto che non è passato inosservato. L'attore di CentoVetrine, infatti, ha approfittato del momento di calma, per passeggiare vicino alle piramidi usate per fare le nomination e ne ha sollevata qualcuna, guardando il colore alla base dell'oggetto.

Alex Belli sapeva il colore delle piramidi e ha fatto la nomination nel confessionale del GF Vip

Da qualche tempo, nella casa del GF Vip hanno inserito un nuovo modo di fare le nomination.

Infatti, come spiegato durante la diretta del programma condotto da Alfonso Signorini, alcuni voti vengono fatti usando le piramidi. Nel dettaglio, alcuni concorrenti candidati a fare le votazioni dei coinquilini devono scegliere a caso una piramide e devono poi guardare la base e il colore che c'è sul fondo. A seconda se il colore è rosso o nero, la nomination sarà svolta in confessionale o sarà palese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alex Belli sbircia il colore alla base delle piramidi e infrange il regolamento

Il gesto compiuto da Alex Belli di guardare la base di alcune piramidi gli ha portato un vantaggio, ossia quello di non fare la nomination palese di fronte agli altri concorrenti, ma di poterla fare all'interno del confessionale. Sicuramente, il marito di Delia Duran ha tratto un vantaggio dall'avere saputo prima quale piramide scegliere in base al colore.

Al momento, non è chiaro se il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei confronti di Alex Belli o se la produzione del reality lascerà correre l'episodio. L'attore di CentoVetrine, attualmente, non è in nomination. Non resta pertanto che attendere la prossima puntata del GF Vip per scoprire cosa accadrà.