La casa del GFVip è ridotta a una polveriera. In occasione della 15^ puntata, in onda lunedì 1° novembre, le sorelle Selassié hanno restituito la nomination a Soleil Sorge. Nel post-puntata, la 27enne italo-americana si è scagliata contro Lulù. Il motivo? Soleil non ha affatto gradito il voto delle Principesse d'Etiopia.

Lo scontro

Come spesso accade al GFVip, le nomination sono oggetto di scontro. Durante la diretta del Reality Show, le sorelle Selassié hanno deciso di nominare Soleil Sorge. Il motivo? Le Principesse d'Etiopia hanno semplicemente ricambiato il "favore" della scorsa puntata.

Nel post-puntata Lulù Selassié ha raggiunto Soleil e Sophie Codegoni in veranda. A quel punto la 27enne italo-americana ne ha approfittato per togliersi un sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio, Soleil si è scagliato contro la coinquilina: "Tesoro mio vai a fare la falsa da un'altra parte e non con me..." Stando al giudizio di Sorge, le sorelle Selassié avrebbero dovuto restituire il voto nella precedente puntata. Al contrario, nel darlo nella 15^ puntata non avrebbe alcun senso perché la lite sarebbe stata archiviata. Per l'influencer, Lulù, Jessica e Clarissa hanno avuto un atteggiamento incoerente: "Siete venute tutte carine, sbaciucchiose e poi? Mi nomini..."

In risposta all'influencer italo-americana, Lulù ha fatto sapere che non aveva alcun senso perdere la pazienza per una nomination.

Tuttavia, le tre sorelle si sono sentite in dovere di restituire il favore.

Il commento di alcuni utenti

Il botta e risposta tra Soleil Sorge e Lulù Selassié, è stato commentato da alcuni utenti del web. Su Twitter, un utente ha preso le difese dell'influencer: "Lulù si è anche confidata con lei, non capisco perché tra le tre sia più arrabbiata con lei".

Un altro utente invece, ha spiegato che non c'è nulla di male nel nominare un coinquilino: "Soleil dice che Lulù è falsa, ma la scorsa settimana è lei che ha nominato le sorelle". A detta dell'utente, non è la 27enne a dettare i tempi delle nomination. Infine, un altro utente ancora ha pensato che la sorella di Jessica e Clarissa abbia deciso di nominare Soleil solamente perché gelosa della complicità instaurata con Manuel Bortuzzo.

La strategia di Sorge

In occasione della 14^ puntata del GFVip, Soleil aveva deciso di nominare le sorelle Selassié per incoraggiarle a fare meglio il loro percorso. In un secondo momento, però, Soleil parlando con Manila aveva rivelato la sua strategia. La 27enne aveva confidato di non fidarsi dell'atteggiamento amichevole delle Principesse d'Etiopia. Dunque, tramite la sua nomination voleva capire se avrebbero avuto un comportamento rancoroso verso di lei o se avrebbero continuato ad esserle amiche.

A quanto pare, la strategia di Soleil ha avuto i suoi frutti.