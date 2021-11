Nella casa del Grande Fratello Vip si è svolta la festa di Halloween e i gieffini si sono travestiti e hanno festeggiato durante la serata. Alex Belli, nella notte del 1° novembre ha dato una dimostrazione a Soleil e Sophie di come si baciano gli attori. Mentre i tre concorrenti del GF Vip erano in camera da letto, infatti, Alex ha dimostrato alle due coinquiline come si scambiano effusioni sui set cinematografici. La prima a finire fra le braccia di Belli è stata Sophie e, subito dopo, Soleil.

GF Vip: la dimostrazione del bacio di Alex Belli a Sophie

Prima di baciare Codegoni, l'ex protagonista di Pechino Express ha iniziato ad avere dei dubbi su quanto si stava accingendo a fare il suo coinquilino. Soleil, infatti, ha nutrito perplessità quando Alex era seduto in ginocchio sul letto con di fronte Sophie, ritenendo che volesse solamente baciare a stampo la modella. Nonostante le parole di Sorge, il marito di Delia Duran ha voluto dare prova delle sue abilità di attore con Codegoni. Belli ha affermato: ''Il bacio cinematografico è questo qui". I due concorrenti del Grande Fratello Vip, a quel punto, hanno iniziato a baciarsi.

GF Vip, i dubbi di Soleil e Sophie sul bacio di Alex Belli

Vedendo i due gieffini intenti a scambiarsi effusioni, Soleil ha avuto l'impressione che l'attore stesse realmente baciando la coinquilina e, infatti, ha detto: ''Oh, oh, oh''. Nel frattempo, dopo pochi secondi dall'inizio della prova, Sophie si è staccata ed ha iniziato a ridere, sostenendo che Alex non le avesse dato un bacio da attore, ma uno vero.

Dopo che l'ex tronista di Uomini e Donne è scesa dal letto, Sorge e Codegoni hanno iniziato a prendere in giro Belli e, a quel punto, Sophie si è rivolta al coinquilino, dicendo ''Fallo con Sole, vai''. A quel punto, il concorrente del GF Vip ha trascinato Sorge sul letto, per dimostrarle come ci si bacia sul set.

GF Vip: Soleil e Alex Belli si baciano

I tre gieffini hanno iniziato a ridere e Alex, visto che Soleil nutriva dubbi sulle sue qualità di attore, le ha detto: ''Adesso mi insegni te". Belli ha inoltre dichiarato a Sorge: ''Io non ho problemi a darti un bacio, te me lo dai un bacio?''. L'ex protagonista di Pechino Express ha replicato: ''Bacio cinematografico''.

I due coinquilini del GF Vip hanno iniziato a scambiarsi effusioni e, al termine, Alex ha chiesto a Soleil se si fosse trattato di un bacio profondo, ma la coinquilina ha glissato nella risposta, dichiarando ironicamente: ''Lo scoprirete nelle prossima puntata''. Non resta pertanto che attendere l'appuntamento serale del 1° novembre, per scoprire se Alfonso Signorini chiederà ai tre gieffini di commentare quanto accaduto.