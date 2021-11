Giornate complicate per Alex Belli che, durante gli ultimi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, sta avendo qualche lite con altri gieffini. Nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre, l'attore di CentoVetrine ha avuto un'uscita infelice, mentre era in giardino con Soleil Sorge e Davide Silvestri. In particolar modo, Belli ha preso in giro Manuel Bortuzzo, che non era presente con lui, schernendo il nuotatore e la sua disabilità.

GF Vip: Manuel Bortuzzo preso in giro da Alex Belli alle sue spalle

Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti della sesta edizione del GF Vip ed è uno dei concorrenti più amati.

Il gieffino si è sempre comportato bene con gli altri coinquilini ed ha iniziato dopo pochi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, una relazione con Lucrezia Selassié. Nelle ultime ore, il nuotatore è stato vittima di una frase infelice pronunciata da uno dei vip che sta abitando con lui nella casa di Cinecittà. Infatti, nel pomeriggio del 3 novembre, Alex Belli era in giardino con Soleil e Davide e ha fatto un'affermazione in cui ha ridacchiato, facendo una battuta sulla disabilità di Manuel.

GF Vip: l'uscita infelice di Alex Belli su Manuel Bortuzzo

Alex Belli, parlando di ciò che sta accadendo nella casa più spiata d'Italia e di dinamiche di gioco, ha detto in presenza di Soleil e Davide: ''Quando diciamo eliminare, dici a uno a uno cadono, ultimo rimane Manu perché non può cadere''.

Sentendo la battuta del loro coinquilino, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ridacchiato alle parole dell'attore di CentoVetrine, mentre Silvestri è stato in silenzio, non commentando l'uscita infelice del concorrente del Grande Fratello Vip.

GF Vip: la frase di Alex Belli potrebbe avere ripercussioni

Alex Belli non sta vivendo giorni semplici nella casa di Cinecittà.

Infatti, in base a indiscrezioni trapelate, il marito di Delia Duran avrebbe avuto una presunta lite con Gianmaria Antinolfi e i due gieffini sarebbero anche arrivati alle mani, ma la regia avrebbe censurato le immagini. Inoltre, nella giornata di martedì 2 novembre, Belli ha avuto una discussione con Aldo Montano e l'atleta ha anche pensato, dopo la discussione, di volere abbandonare il reality.

Alex, nelle ultime ore, non è stato delicato nei confronti di Manuel Bortuzzo, soprattutto perché ha deriso la disabilità del ragazzo, restato su una sedia a rotelle in seguito ad una sparatoria. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per scoprire se la frase infelice e le risate che si è fatto Alex Belli alle spalle di Manuel Bortuzzo avranno ripercussioni e se verranno presi provvedimenti disciplinari per punire l'accaduto.