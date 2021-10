Non c'è sera in cui Lulù non voglia dormire con Manuel. Da quando Aldo è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip, ogni notte deve contendersi il posto nel letto al fianco di Bortuzzo con "l'ostinata" principessa. Al termine della puntata del 4 ottobre, ad esempio, Hailé Selassié ha pianto quando ha saputo che il nuotatore preferiva Montano come compagno di stanza. La giovane ha provato a convincere il 22enne facendo leva sui suoi tanti problemi personali, ma lui non ha ceduto e ha dormito con Aldo.

Il tentativo della principessa del GF Vip

Lulù non ci sta al fatto che Manuel preferisca dormire con Aldo piuttosto che con lei, perciò quasi ogni sera fa una scenata per cercare di convincere il ragazzo a condividere il letto con lei.

La sera del 4 ottobre, infatti, la principessa ha avuto una crisi di pianto dopo aver saputo che Bortuzzo voleva passare la notte al fianco di Montano.

Poco prima di andare a dormire ha preso da parte il nuotatore e gli ha spiegato le ragioni del suo ennesimo malessere.

"Volevo essere coccolata stasera e ora sto male, ci tengo veramente e non voglio che ti allontani", ha esordito la giovane nel suo sfogo. Di fronte a un silenzioso Manuel, Lucrezia ha aggiunto: "Voglio passare dei momenti con te visto che il giorno non posso. Tu non mi rispondi mai, prima ti baciavo sul collo e tu continuavi a parlare con gli altri. Queste cose mi feriscono".

Hailé Selassié ha anche detto che vorrebbe andare via dal GF Vip perché è troppo stressata e all'interno della casa i suoi problemi stanno diventando più grandi anziché risolversi.

La freddezza di Bortuzzo al GF Vip

"Ho tanti problemi, vorrei dormire con te di più perché voglio stare con te", ha proseguito Lulù prima che Bortuzzo le chiarisse per l'ennesima volta come stanno le cose.

"Non devi vedermi come un tuo appiglio. Se io ho un problema, me lo risolvo da solo e tu sei in grado di fare altrettanto", ha detto Manuel poco prima di ribadire la sua volontà di dormire con Aldo e non con la principessa.

Di fronte alle lacrime di Lucrezia, il nuotatore è apparso piuttosto freddo, forse perché stanco di dover discutere ogni sera su chi dovrà condividere il letto con lui.

"Questa storia dobbiamo risolverla", ha chiosato il ragazzo prima di raggiungere l'amico Montano sotto le coperte.

I commenti sulla ex durante la puntata del GF Vip

Prima di lasciarsi andare alle lacrime nella notte, Lulù si è resa protagonista di un altro momento che sta facendo discutere.

Gli spettatori del GF Vip, infatti, stanno continuando a condividere un video nel quale la principessa deride l'ex fidanzata di Manuel, mentre su Canale 5 si parlava della loro recente storia d'amore.

Mentre Bortuzzo ascoltava con entusiasmo la lettera che Federica gli ha scritto, tra le mura di Cinecittà Lucrezia commentava sottovoce: "Lei è la nipote del dentista. Sono stati insieme solo quattro mesi".

Quando la sorella Jessica l'ha invitata a non fare scenate di gelosia, la giovane ha replicato con tono di superiorità e la faccia seriosa: "Non me ne frega un c...

questa c'avrà 15 anni".

L'atteggiamento che la concorrente del reality show ha assunto nei confronti dell'ex fidanzata di Manuel non è piaciuto a nessuno, soprattutto perché è stato interpretato come una presa in giro verso una ragazza che vuole molto bene al 22enne (un affetto ricambiato, secondo quello che lui ha detto in diretta dopo aver ascoltato le parole di Pizzi), la stessa che l'ha spronato a sorridere di più e a non farsi trascinare in situazioni che possono rovinargli il percorso all'interno della casa.