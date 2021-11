Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 8 a venerdì 12 novembre ci saranno tante novità e colpi di scena.

In particolare, Antonito sarà molto fiducioso per le imminenti elezioni politiche, anche se suo padre Ramon gli dirà di restare con i piedi per terra fino all'uscita dei risultati finali. Poi però, Palacios verrà eletto come nuovo deputato del partito conservatore e quindi aveva fatto bene ad essere così fiducioso.

Invece, i Dominguez annulleranno tutti i concerti di Bellita a causa del suo problema alla voce.

La donna intanto continuerà ad abusare del rimedio del medico per guarire al più presto.

Poco dopo, Genoveva Salmeron dirà a Laura che se la aiuterà ad uccidere l'avvocato Velasco, lei in cambio offrirà la protezione a sua sorella Lorenza.

Intanto, Felipe sta per uscire dall'ospedale, però sua moglie temerà che l'uomo possa recuperare del tutto la memoria e così gli consiglierà di passare i suoi primi giorni di convalescenza in una stazione termale.

Genoveva cercherà l'aiuto di Laura per eliminare Velasco

Genoveva temerà che suo marito Felipe possa recuperare la memoria

