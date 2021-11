All'interno della casa del Grande Fratello Vip la convivenza comincia a farsi sempre più difficile per i concorrenti protagonisti di questa sesta edizione e a distanza ormai di ben due mesi dall'inizio del programma, cominciano ad esserci i primi malcontenti. A sbottare, in queste ore, è stata la giovane Clarissa che questa settimana si trova in nomination. La principessina ha ammesso che, nel caso in cui dovesse essere eliminata dal cast, sarebbe a dir poco felice dato che ormai è stufa di queste dinamiche che si sono formate in casa e anche delle varie coppie finte.

Clarissa pronta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante le ultime ore trascorse all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, la giovane Clarissa ha iniziato a preparare la valigia in vista di una possibile eliminazione che potrebbe arrivare nel corso della nuova puntata serale di questo lunedì 29 novembre.

La ragazza si trova a rischio insieme a sua sorella Lulù, Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Carmen Russo. Per una di loro si interromperà definitivamente il sogno di restare in casa e quindi di andare avanti in questa avventura.

"Se devo andare a casa, ci vado con tanta felicità", ha esclamato senza troppi giri di parole la giovane Clarissa parlando con le sue sorelle mentre metteva da parte le cose per preparare e sistemare la sua valigia.

La frecciatina di Clarissa contro le finte coppie

Poco dopo, invece, Clarissa parlando anche con Miriana Trevisan, non ha risparmiato una frecciatina rivolta nei confronti delle "finte coppie" e delle dinamiche che sono nate in questi mesi all'interno della casa del GF Vip, ammettendo di essere ormai stufa.

"Dopo la depressione che abbiamo avuto, i giovani non vogliono vedere liti o quattro s..

che fanno finta di avere un cerchio amoroso", ha sbottato duramente la giovane Selassié, aggiungendo che in questo momento il pubblico ha voglia di divertimento e di evasione.

La regia 'censura' il discoro di Clarissa al GF Vip

Immediata la reazione della regia che, nel momento in cui Clarissa faceva questo discorso tirando frecciatine anche alle "coppie fake", ha subito censurato la scena e cambiato inquadratura.

Clarissa:”dopo la depressione che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni il pubblico giovanile non ha voglia di litigate o 4 STRONZI CHE FANNO FINTA DI AVERE UN CERCHIO AMOROSO”

Miriana:”che bello sto discorso”



e la regia subito censura



☠️☠️☠️ SALVIAMO CLARISSA A TUTTI COSTI #GFVip pic.twitter.com/1WNi8ebjjs — lopinionista🪞| la messa è finita (@lopinionistaweb) November 28, 2021

Insomma Clarissa sembra avere le idee molto chiare e a distanza ormai di due mesi dall'inizio di questa sua avventura assieme alle sorelle nella casa più spiata d'Italia, ha ammesso di non avere alcun tipo di problema nel caso in cui dovesse lasciare la casa per volere degli spettatori.

Ma quale sarà a questo punto la decisione finale del pubblico del GF Vip? Clarissa sarà fatta fuori oppure riuscirà a salvarsi? Lo scopriremo nel corso della nuova diretta condotta da Alfonso Signorini questo lunedì 29 novembre su Canale 5.