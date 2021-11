Nella puntata di Amici del 28 novembre, si è tornati a parlare della cover assegnata da Anna Pettinelli a Lda di 'It's oh so quiet', valutata dalla maestra con uno "zero" ai danni del 18enne. Nella precedente puntata, Pettinelli aveva motivato l'insufficienza accusando Rudy Zerbi di aver suggerito al giovane Luca un dissing nei suoi riguardi. Ma a questa ultima puntata il talent scout ha schierato Lda con una seconda prova della cover. Una performance, che, stavolta senza il dissing, ha proposto il brano scelto da Pettinelli nella versione originale.

Ma Anna contesta di nuovo Luca, ritenendo tale ennesima prova ingiusta in termini di visibilità per il 18enne, rispetto agli altri allievi.

Un momento tv che dà vita all'ennesimo dibattito in studio tra i professori e che ora divide l'opinione del pubblico sui social. Durante la puntata, inoltre, Lda si è reso protagonista anche della nuova gara inediti indetta tra i cantanti, al termine della quale ha rischiato di finire per l'ennesima volta in sfida.

Luca D'Alessio risponde all'insufficienza di Anna Pettinelli

L'undicesima puntata di Amici 21, in onda il 28 novembre 2021 su Canale 5, ha visto Lda rispondere sul palco al "non classificato" ricevuto da Anna Pettinelli per la cover di "It's oh so quiet" alla precedente puntata.

La prof aveva accusato il 18enne di essere stato favorito dal maestro Rudy Zerbi con il suggerimento in sala-studio del dissing presentato nella gara delle cover. Così nell'ultima puntata, il 18enne ha riproposto la cover assegnatagli da Pettinelli, senza il discusso "dissing" che gli era costato uno zero, poi rientrato con il cambiamento del voto da zero a 4, deciso da Anna nel daytime del talent.

La nuova performance di "It's oh so quiet" ha registrato i consensi del pubblico, sia dentro che fuori la scuola. Una standing ovation di applausi in studio e una moltitudine di commenti positivi degli utenti sui social, sono, infatti, giunti per il 18enne. Tuttavia, la performance ha riacceso il dibattito in studio tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli all'attacco di Rudy Zerbi

Rispetto alla nuova performance di "It's oh so quiet" di Lda, Anna Pettinelli è infatti partita all'attacco di Rudy Zerbi, annunciando di non essere disponibile a una rivalutazione del giovane sul brano in inglese, ritenendo errata la scelta di rischierare il giovane per la seconda settimana di fila con lo stesso pezzo: "Sei diabolico, lo fai cantare due volte lo stesso brano. Ma non ti aspettare il giudizio, perché non te lo darò. Farmi prendere per il naso, no" . La risposta del talent scout non si è fatta attendere: "Sai quanto mi interessa? Penso che sia giusto che Lda risponde a quello che hai detto. Vado a tutela sua. Lui può dimostrare che può fare anche da solo.

Negare un voto è negare un giudizio. 'I segreti di Amici di Maria' è vincente come idea...".

Di tutta risposta, Pettinelli ha poi dichiarato che si renderebbe disponibile per Lda, nel daytime del talent, qualora lui la volesse incontrare in sala-studio per una valutazione sulla cover.

Luca salvo alla nuova sfida interna

Lda è stato protagonista anche della nuova gara interna indetta tra gli allievi cantanti nella scuola. La sfida è stata giudicata dall'attrice Giulia Michelini e ha visto i concorrenti scontrarsi sulle note dei rispettivi inediti.

Giulia ha stilato una classifica personale in quanto giudice esterna, che ha visto Lda rischiare di finire per l'ennesima volta, in sfida. Tale graduatoria vede primeggiare Nicol, con LDA salvo per poco con l'inedito "Sai".

Agli ultimi posti, quindi ufficialmente in sfida, ci sono Tommaso e Alex.

Il giudizio di Giulia Michelini ha diviso molto l'opinione del pubblico. Se qualcuno ha concordato con lei vi è anche chi ha scritto dei commenti critici sulla pagina Instagram di Amici: "Alex al quinto posto non si può vedere" o "Non richiamate più la Michelini come giudice".