Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 per le tre sorelle Selassié. In queste ultime ore, a far perdere le staffe a Clarissa ci ha pensato la giovane Lulù, complici i suoi atteggiamenti in casa nei confronti di Manuel Bortuzzo.

Nel corso dell'ultima puntata serale del reality show, Alfonso Signorini ha duramente bacchettato Lulù, chiedendole di essere meno oppressiva nei confronti di Manuel, dato che ormai il nuotatore non ce la faceva più. Ebbene, questo pomeriggio Clarissa ha perso le staffe al punto da minacciare di voler lasciare la casa.

Clarissa sbotta per colpa di Lulù e vuole lasciare il GF Vip

Nel dettaglio, durante questa domenica pomeriggio, Clarissa si è ritrovata ad affrontare l'ennesima discussione con sua sorella Lulù ma, questa volta, la reazione non è stata delle migliori.

Dopo la lite, Clarissa è corsa in camera da letto e abbastanza "disperata" ha ammesso di non farcela più a sopportare questa situazione che si è venuta a creare, motivo per il quale ha minacciato di voler abbandonare definitivamente la casa e quindi anche il gioco.

Clarissa ha cominciato a fare la valigia, con l'intento e lo scopo ben preciso di uscire di scena dalla casa di Cinecittà, dato che non ne può più del modo di fare di Lulù.

Il duro sfogo di Clarissa contro sua sorella

Immediata la reazione di Manila Nazzaro, che in quel momento si trovava in camera da letto, e ha cercato di fare ragionare Clarissa, facendole presente che un suo abbandono non avrebbe risolto la situazione.

La reazione di Clarissa, però, non è stata delle migliori e la ragazza ha ammesso di essere molto preoccupata anche per quello che sta accadendo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e del pensiero di sua mamma dopo aver visto determinate scene.

Anche Miriana ha raggiunto poi Clarissa e ha cercato di placarla e di rassicurarla, mentre la principessina continuava a sistemare le sue cose in valigia, sempre più decisa a voler abbandonare la casa.

La principessina Clarissa vorrebbe lasciare il Grande Fratello Vip 6

Clarissa, poi, in vista del televoto della puntata di lunedì 15 novembre, che vede in bilico anche le principessine, ha ammesso che spera con tutta sé stessa che siano proprio loro a dover abbandonare la casa, così da poter mettere la parola "fine" a questa esperienza nella casa del GF Vip e tornare alla realtà.

"Mi rendo conto che non è facile", ha ammesso Miriana Trevisan mentre ascoltava lo sfogo di Clarissa in preda a una crisi nervosa.

Come si risolverà a questo punto la situazione? Clarissa riuscirà a chiarirsi con sua sorella Lulù e ad evitare di abbandonare il reality? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.