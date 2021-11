Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua a essere teso e in queste ultime ore Clarissa ha avuto l'ennesimo scontro con Soleil Sorge. Le due vippone si sono ritrovate ai ferri corti, dopo che Clarissa stava avendo una discussione con le persone che condividono con lei la camera da letto. Soleil si sarebbe intromessa scatenando l'ira della principessina.

Clarissa e Soleil di nuovo ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, a riportare un po' i fatti di quanto è accaduto nel corso delle ultime ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ci ha pensato Carmen Russo, la quale ha chiesto a Clarissa perché stesse urlando con Soleil Sorge.

Questa mattina, infatti, la principessina si è lamentata con le persone che dormono nella sua stessa camera, perché di notte chiederebbero al Grande Fratello di tenere accesa l'aria condizionata e questa cosa comincerebbe a darle fastidio.

Clarissa ne stava parlando con Manila e gli altri compagni di stanza, quando Soleil si sarebbe intromessa scatenando l'ira della principessina.

La dura reazione di Clarissa che sbotta contro Soleil Sorge

Clarissa, parlando con Carmen Russo, ha ribadito di non aver gradito affatto la presa di posizione di Soleil, la quale si è intromessa su un discorso dove non c'entrava assolutamente nulla e sul quale avrebbe potuto evitare di dire la sua opinione.

"Perché parla di una cosa che non sa?

Perché deve sempre dire la sua e deve pensare che noi vogliamo sentirla? Noi non vogliamo sentire il suo pensiero, non me ne frega un ca...del suo pensiero" ha duramente sbottato Clarissa.

Insomma un clima tutt'altro che sereno quello che si respira nella casa del Grande Fratello Vip 6, con Clarissa che sembra essere a dir poco stufa del modo di fare un po' troppo "prezzemolino" dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Si infiamma la polemica tra Soleil e la principessina Clarissa al Grande Fratello Vip 2021

Non è un caso, infatti, che Soleil Sorge sia una delle concorrenti costantemente al centro di dinamiche e polemiche all'interno della casa.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Tra Clarissa e Soleil ci sarà un confronto-chiarimento dopo lo scontro di questa mattina, oppure le due protagoniste del GF Vip 6 continueranno a punzecchiarsi fino alla prossima puntata serale di venerdì 26 novembre?

Intanto, in vista dei nuovi appuntamenti con il reality show Mediaset, sono in arrivo dei nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco tra le mura di Cinecittà e tra questi spiccano i nomi di Valeria Marini e Giacomo Urtis, entrambi già inquilini in passato.