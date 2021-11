Grande Fratello Vip tornerà in onda venerdì 26 novembre con una nuova puntata che sarà incentrata sull'ingresso in casa di Delia Duran. Come ha svelato lo stesso Alfonso Signorini durante l'ultima puntata serale del reality show in onda su Canale 5, la moglie dell'attore Alex Belli varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà e lo farà per trascorrere più giorni assieme a suo marito ma anche con colei che potrebbe essere considerata la sua "nemica", Soleil Sorge.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 26 novembre: entra la moglie di Alex Belli

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda venerdì 26 novembre su Canale 5, sono arrivate da Alfonso Signorini, il quale ha spoilerato che Delia Duran in questi giorni si trova in quarantena per poter entrare nella casa più spiata d'Italia.

La moglie di Alex Belli, dopo gli accesissimi confronti/scontri a distanza con suo marito e con Soleil Sorge, avrà finalmente la possibilità di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e di entrare a tutti gli effetti nella casa per trascorrere qualche giorno col marito e chiarire su tutto quello che è successo nel corso di queste settimane.

L'arrivo di Delia non passerà affatto inosservato e c'è da scommettere che per Soleil e Alex Belli, quello in arrivo sarà un vero e proprio weekend di fuoco, dove non mancheranno le tensioni.

Delia Duran si confronta col marito e Soleil Sorge

Ma quanto tempo resterà nella casa del GF Vip, Delia Duran? Al momento non si conosce ancora il periodo esatto di questa permanenza della moglie di Alex Belli nella casa di Cinecittà, sebbene la modella non abbia mai nascosto che le piacerebbe fare questa esperienza e chissà se non sia proprio lei una delle nuove inquiline ufficiali di questa sesta edizione.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore e quale sarà la decisione finale che verrà presa su Delia Duran al GF Vip, nel corso della puntata di venerdì 26 novembre ci sarà spazio anche per una nuova eliminazione.

Chi rischia l'eliminazione dalla puntata del GF Vip di venerdì 26/11

Le anticipazioni della puntata del 26 novembre, rivelano che sono quattro le donne che rischiano di essere fatte fuori dal gioco.

Trattasi di Carmen Russo, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli: una di loro sarà definitivamente eliminata nel corso della prossima diretta serale del Grande Fratello Vip.

Chi avrà la peggio questa settimana? Sophie potrebbe essere fatta fuori dai fan di Soleil e Gianmaria Antinolfi, dato che con entrambi non corre buon sangue? Lo scopriremo nel corso della diretta di venerdì.