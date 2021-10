La puntata del GF Vip che è andata in onda il 15 ottobre, ha regalato parecchi colpi di scena il pubblico, uno su tutti la prima nomination a Soleil Sorge. Tra coloro che hanno votato l'influencer, non figurano le sorelle Selassié: Clarissa ha spiegato che avrebbe voluto mettere a rischio la bionda compagna d'avventura, ma Lulù e Jessica si sono opposte. Viste queste divergenze, la ragazza ha chiesto di poter giocare da sola, in modo da votare chi vuole nel prossimo futuro.

La protesta della protagonista del GF Vip

Le principessine Hailé Selassié gareggiano come se fossero un unico concorrente, quindi devono mettersi d'accordo su un nome quando sono chiamate a votare in puntata.

Al termine della diretta del 15 ottobre, Clarissa si è esposta per precisare che lei non avrebbe mai voluto nominare Raffaella, ma che sono state le sue sorelle a spingere per questa opzione piuttosto che su quella che aveva proposto lei.

La giovane, infatti, ha ammesso senza peli sulla lingua che avrebbero voluto mettere a rischio Soleil, l'unica donna del cast con la quale non riesce ad instaurare un rapporto sereno dopo averle sentito pronunciare la parola "scimmie" in un litigio di qualche settimana fa.

La ragazza, dunque, avrebbe preferito nominare l'influencer ma Lulù e Jessica si sono opposte, facendo prevalere la loro volontà essendo in due contro uno.

Soleil accende gli animi al GF Vip

"Iniziamo ad avere delle divergenze.

Io ho detto di votare Soleil perché è l'unica donna con cui ho avuto cose pesanti", ha tuonato Clarissa dopo la diretta del GF Vip di venerdì 15 ottobre.

Ad opporsi a questa sua richiesta, sono state sia Lulù che Jessica, entrambe vicine a Sorge dopo i dissapori del recente passato.

Due delle sorelle Selassié, dunque, hanno preferito puntare il dito contro Raffaella perché con l'influencer hanno avuto un chiarimento, mentre Fico sembra sempre più nostalgica dei propri affetti.

Questa presa di posizione delle due principessine, ha spinto la più giovane di loro a fare un appello alla produzione del reality, una richiesta che potrebbe risolvere i problemi che nascono tra le tre ogni volta che sono chiamate a fare una nomination.

Divergenze tra sorelle nella casa del GF Vip

"Lei non mi piace, tratta tutti in maniera pessima", ha aggiunto Clarissa nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 16 ottobre.

Nello spiegare come mai non va d'accordo con Soleil, la giovane ha detto: "Non chiede mai scusa quando sbaglia e quando le parli sembra di avere davanti un muro".

"Io e Lulù la pensiamo diversamente, quindi spero il prima possibile che ci dividano", ha proseguito la ragazza dopo la puntata del GF Vip di venerdì scorso.

Una delle principessine Selassié, dunque, spera che gli autori la dividano dalle sorelle, in modo che ognuna di loro possa giocare singolarmente e con la propria testa. Il fatto di doversi adattare al volere di Lucrezia e Jessica, a Clarissa non sta bene, soprattutto in un momento importante come quello delle nomination.

"Non ci troviamo proprio su questa cosa, soprattutto con Lulù", ha concluso una delle sorelle del cast nel palesare il suo malcontento per come sono andare le cose durante le votazioni della serata.

Le ragazze hanno deciso di mettere a rischio Raffaella con la motivazione che è l'unica donna (ieri gli uomini erano tutti immuni, essendo in netta minoranza) che non vede l'ora di tornare a casa per poter riabbracciare la figlia Pia e il fidanzato Piero. Fico è stata votata spesso per questa ragione, ma il pubblico del Grande Fratello ha scelto per ora di salvarla preferendo eliminare Amedeo Goria.