Nella casa del Grande Fratello Vip 6, il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge comincia a scricchiolare. Dopo il duro affronto che c'è stato in casa da parte della moglie di Alex, l'ex protagonista di Uomini e donne ha cominciato ad avere dei dubbi sul conto della coppia, arrivando anche a ipotizzare che si fossero messi d'accordo per mettere in scena tutta questa situazione. Nelle ultime ore, poi, Soleil ha ammesso di non aver gradito l'atteggiamento di Alex che avrebbe cominciato a screditarla e questa cosa proprio non è andata giù alla giovane influencer.

Soleil si sente screditata da Alex Belli: lo sfogo al GF Vip 6

Nel dettaglio, Soleil Sorge ha avuto modo di sfogarsi e confrontarsi in casa con il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi, svelando che ci sono stati degli atteggiamenti di Alex Belli che proprio non le sono piaciuti nel corso di questi ultimi giorni.

Secondo Soleil, infatti, l'attore avrebbe cominciato a screditarla su qualsiasi cosa, quasi per enfatizzare il fatto che tra di loro non c'è nessun flirt e nessun tipo di interesse.

"Mi guarda e mi dice: ma ti pare che posso stare con una che la le unghie non curate, o che è disordinata?", ha raccontato Soleil svelando a Gianmaria ciò che le ha detto Alex Belli in queste ultime ore.

Alex Belli ironizza su 'baffetti e ceretta' e Soleil non gradisce

"Oppure non so, dovevo fare i baffetti, la ceretta e mi criticava", ha raccontato ancora Soleil aggiungendo che a lei questo nuovo modo di fare di Alex Belli all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 proprio non le piace.

L'influencer, infatti, ha svelato di essere stata sempre molto carina nei confronti dell'attore e di averlo ricoperto di complimenti fin dal primo momento in cui hanno intrapreso questo rapporto di amicizia tra le mura domestiche di Cinecittà.

Ecco perché a Soleil comincerebbe a stare stretta questa situazione e questo repentino cambio di atteggiamento di Alex Belli.

Tra i due ci sarà un nuovo confronto nel corso delle prossime ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip? Probabilmente sì.

Il confronto tra Soleil e Gianmaria al GF Vip

Intanto, Soleil Sorge si è riavvicinata di nuovo anche al suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi, che in queste ore ha raccolto il suo sfogo in merito ad Alex.

L'imprenditore napoletano si è rivelato una valida spalla per la sua ex fidanzata e non ha nascosto che, nonostante le incomprensioni che ci sono state anche in queste ultime settimane al GF Vip, il suo sogno sarebbe quello di poter provare a ricostruire il rapporto con Soleil.

Gianmaria, quindi, vorrebbe tornare ad essere amico di Sorge, ma la ragazza ha ammesso che per lei non è semplice tornare a fidarsi completamente di lui.