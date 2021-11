Prosegue l'appuntamento con 'Cuori', la fiction della domenica sera di Rai 1 con protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci che, in queste settimane, sta conquistando il gradimento del pubblico e degli spettatori. Le anticipazioni rivelano che, domenica 14 novembre, in prime time dalle 21.35 circa, andrà in onda la quinta delle otto puntate previste di questa prima stagione, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Delia, la quale sparirà nel nulla facendo perdere le sue tracce.

Anticipazioni quinta puntata 'Cuori': il ricovero di Gianni

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quinta puntata di 'Cuori' che andrà in onda questa domenica 14 novembre in prime time su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Suzanne", Alberto si troverà in un locale con Karen, quando, ad un certo punto, una persona si sentirà male.

Trattasi di Gianni Sciortino, un noto playboy di una certa fama, il quale sarà ricoverato tra l'entusiasmo delle pazienti che cercheranno in tutti i modi di vederlo e in questo modo poter riuscire ad avere un autografo.

Nonostante i suoi atteggiamenti da spaccone, Gianni dimostrerà di essere un attento osservatore della realtà che lo circonda e così non ci metterà troppo ad intuire che tra Delia e Alberto vi sono dei forti sentimenti.

Delia sparisce nel nulla: anticipazioni 'Cuori' del 14 novembre 2021

A seguire, andrà in onda il secondo episodio di questa quinta puntata di 'Cuori' dal titolo "Corto circuito". Le anticipazioni del 14 novembre rivelano che il soggiorno americano di Cesare comincerà ad insospettire moltissimo Mosca, il quale comincerà a scoprire parte della verità.

Ma questo non sarà l'unico mistero che si ritroverò ad affrontare l'equipe: un paziente, infatti, all'ultimo momento rifiuterà di farsi operare senza dare spiegazioni logiche.

Nel momento in cui l'emergenza sembrerà essere rientrata, ci sarà l'ennesimo colpo di scena. Gli spoiler della quinta puntata, infatti, rivelano che Delia sparirà nel nulla: la donna farà perdere le sue tracce.

Cambio programmazione per la fiction 'Cuori': ecco cosa succederà su Rai 1

Insomma una quinta puntata decisamente da non perdere quella di 'Cuori' prevista per domenica 14 novembre anche se, per la prossima settimana, la fiction raddoppierà la sua messa in onda su Rai 1.

Come vi abbiamo annunciato in anteprima su Blasting News, martedì 16 novembre andrà in onda già la sesta puntata della fiction con Pilar Fogliati che prenderà il posto lasciato libero da 'Imma Tataranni 2', la serie con Vanessa Scalera che chiuderà i battenti (per il momento) questo martedì sera.

Dopo questo cambio programmazione "speciale", dalla settima puntata in poi, 'Cuori' tornerà in onda di domenica sera con gli ultimi appuntamenti di questa prima fortunata stagione, apprezzata da una media di circa quattro milioni di telespettatori.