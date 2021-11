Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è previsto l'ingresso di nuovi concorrenti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini proseguirà la sua messa in onda ben oltre il mese di dicembre: in casa Mediaset, infatti, hanno scelto di far proseguire questa sesta edizione fino al prossimo mese di marzo. Di conseguenza, nuovi vipponi dovranno fare il loro ingresso all'interno della casa di Cinecittà e, in queste ore, cinque personaggi famosi hanno ammesso di essere pronti a varcare la soglia della porta rossa per fare questa esperienza.

Prolungato il Grande Fratello Vip 6: presto nuovi concorrenti nella casa

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip 6 quest'anno avrà una nuova durata record e si andrà ben oltre il mese di dicembre. La finalissima di questa sesta edizione, infatti, sarà trasmessa solo a metà marzo, quando verrà proclamato il trionfatore assoluto di quest'anno, che erediterà lo scettro da Tommaso Zorzi.

E così, per rendere tutto più accattivante e per mettere pepe alle dinamiche di questa edizione, nelle prossime settimane ci saranno dei nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà, pronti a mettersi in gioco.

Come riportato sulle pagine di Biccy, al momento ci sono cinque vipponi che si sono candidati per far sì che la produzione del reality show di Alfonso Signorini, possa dare loro la possibilità di vivere questa esperienza.

Ecco cinque vipponi che si sono candidati per il GF Vip 6

Una di queste è l'attrice Luciana Turina, la quale in una recente intervista ha ammesso che farebbe un reality show "ad occhi chiusi" e che il suo preferito è proprio il Grande Fratello Vip.

"Ho un bel caratterino come si è visto qualche anno fa in tv quando dissi a quella specie di opinionista di nome Karina Cascella: ti attacco al muro", ha sentenziato la Turina che assicurerebbe "lo show" nella casa di Cinecittà.

Anche la cantante Wilma Goich in una recente intervista al settimanale diretto da Signorini, ha ammesso che le farebbe piacere poter vivere questa esperienza, che per lei potrebbe essere una sorta di terapia dopo la morte prematura di sua figlia.

Luigi Mastroianni, dopo Uomini e donne sogna il GF Vip 6

Tra le candidate spicca anche il nome di Iva Zanicchi: la cantante che in queste settimane è impegnata in prime time su Canale 5 con il suo show dal titolo "D'Iva", ha ammesso che pur essendo un'esperienza dura le piacerebbe poter partecipare al Grande Fratello Vip.

Occhi puntati anche sull'ex tronista di Uomini e donne, Luigi Mastroianni e su Vera Gemma, ex protagonista dell'Isola dei famosi 2021.

Entrambi hanno ammesso che non direbbero no nel caso in cui Signorini li scegliesse come nuovi concorrenti di questa sesta edizione del reality.