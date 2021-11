Alex Belli si conferma tra i personaggi più discussi del rinnovato Gf vip, sia dentro che fuori la Casa, alla luce delle nuove polemiche sul suo conto esplose a margine della nuova puntata del reality. A far discutere sull'attore sono, ora, due accadimenti avvenuti all'ultima diretta del reality. Il primo è un confessionale infuocato tra Alex e Jo Squillo, dove quest'ultima gli dà dell'ipocrita, dicendosi convinta che i telespettatori siano in trepidante attesa di vederlo eliminato dal gioco nonché pronti a riservargli piacevoli sorprese fuori dalla Casa.

Il secondo è il momento in cui Alex riceve l'immunità dalle nuove nomination, per il volere delle opinioniste del reality, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Due momenti tv che intanto scatenano le reazioni più disparate del pubblico e al riguardo non mancano contestazioni ai danni di Belli, via social.

Gf vip, l'attore sorpreso in confessionale

La nuova nonché 17^ puntata del Gf vip 6 in corso, andata in onda l'8 novembre 2021 su Canale 5, ha visto Alex Belli finire al centro di nuovi accesi dibattiti sui social, sollevati dai telespettatori. Questo a margine di due momenti tv di cui il fotografo è diventato protagonista, nel corso dell'ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini.

Il primo è quello in cui, chiamato dal conduttore in confessionale, Alex Belli si è visto costretto a confrontarsi con la gieffina eliminata dal gioco, Jo Squillo. Per l'occasione l'ex gieffina gli ha riservato una serie di affondi, tacciandolo di ipocrisia. Nell'affondo destinato a Belli in diretta tv, lei allude in particolare alla nomination che l'attore avrebbe sempre negato di averle inferto, in confidenza con lei.

"Non si guarda negli occhi una persona e si dice ‘non ti ho nominato, te l’avrei detto’ - tuona quindi Jo, contro Alex-. Per tre volte hai negato tutto". Lo sfogo della Squllo poi si fa dai toni via via sempre più aspri, con la showgirl che dice a Belli che ha tradito non solo la sua fiducia ma anche quella dei telespettatori.

"Sinceramente quando esci non so che cosa ti potrebbero fare quelli del pubblico", rimarca poi tra il serio e il faceto Squillo, inquietando non poco Belli.

Il fotografo è immune

Oltre al confessionale con Jo Squillo, intanto, a far discutere di Alex Belli è anche l'immunità che quest'ultimo ha ricevuto dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, alla nuova diretta del Gf vip 6. Le due primedonne del reality hanno scelto all'unanimità di salvare il fotografo dalla possibilità di finire tra i nominati della nuova prova televoto a rischio eliminazione dal reality, con una motivazione precisa.

A pronunciarsi sulla scelta fatta da entrambe è stata in particolare Sonia. La consorte di Paolo Bonolis ha dichiarato di voler salvare Belli perché ritiene che il rapporto che lo vincola a Soleil Sorge nella Casa sia vero.

Questo, a dispetto di quanto sostengono i più sul conto di quest'ultimi e al di là della promessa di matrimonio che lega il fotografo a Delia Duran, rivelata in puntata da Alex. Pertanto ha, inoltre, consigliato al fotografo di gettare via la maschera con Soleil e di viversi il rapporto con lei liberamente, incurante dei pregiudizi altrui.

Divampa la polemica

La scelta delle opinioniste, unitamente al confessionale tra il fotografo e Jo, sono alla base delle polemiche social in corso su Alex Belli, mosse dai telespettatori.

In rete, emergono in particolare le contestazioni di chi, sostenendo in pieno la posizione di Jo, ritiene che Alex meritasse di finire al televoto, in quanto concorrente finto nel reality. Chissà, quindi, cos'altro riserverà a Belli il gioco della Casa.