Il Grande Fratello Vip 6 è stato prolungato. Complici i buoni ascolti registrati nel corso di queste settimane, il reality show condotto da Alfonso Signorini non chiuderà a dicembre ma andrà avanti fino al prossimo mese di marzo 2022. Tra i nomi dei nuovi concorrenti che circolano spicca quello di Vladimir Luxuria, ex protagonista dell'Isola dei famosi.

Retroscena Grande Fratello Vip 6: ecco chi sono i nuovi aspiranti concorrenti

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena legati ai nomi dei nuovi possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 6 rivelano che tra i candidati in pole position ci sarebbe Vladimir Luxuria, che un po' di anni fa fu protagonista di una fortunatissima edizione dell'Isola dei famosi in onda su Rai 2, di cui riuscì ad affermarsi come vincitrice.

Ebbene, a distanza di un po' di anni, Luxuria sarebbe pronta a rimettersi in gioco e questa volta per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e portare un po' di scompiglio all'interno delle dinamiche che si sono create nel corso di questi mesi.

E poi ancora un altro nome venuto fuori è quello di Adelaide De Martino, nota al pubblico social per essere la sorella del conduttore e ballerino Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez.

Sarebbe saltata Antonella Fiordelisi come nuova inquilina del GF Vip

Per Adelaide si tratterebbe della prima esperienza nel mondo dello spettacolo e della televisione: un battesimo che potrebbe prevedere anche qualche incursione del celeberrimo fratello Stefano.

E poi ancora, nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di Antonella Fiordelisi e del Mago Otelma come nuovi concorrenti di questo Grande Fratello Vip.

Ebbene, stando ai retroscena riportati in queste ore da Tvblog, entrambi i due aspiranti nuovi inquilini non varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, dato che la loro partecipazione sarebbe saltata definitivamente.

Ecco chi avrebbe detto no al GF Vip di Signorini

In queste settimane, sembrerebbe che gli autori del Grande Fratello Vip 6 inoltre avrebbe corteggiato anche l'attore Jerry Calà, ex compagno di Mara Venier.

Tuttavia, la trattativa non sarebbe giunta a conclusione per degli impegni già presi dall'attore. Stessa sorte anche per il cantautore Francesco Baccini, che avrebbe declinato l'invito di Signorini e della squadra del GF Vip per entrare a far parte del cast di questa sesta edizione in onda su Canale 5.

Per scoprire i nomi ufficiali dei nuovi concorrenti non resta altro che anticipare le puntate del reality show, previste per dicembre 2021.