Il Grande Fratello Vip 6 prosegue con successo la sua messa in onda su Canale 5. In queste ore emergono dei retroscena legati al cast di concorrenti di questa sesta edizione condotta da Alfonso Signorini con la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di concorrenti. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo, ci sarebbe una concorrente donna che sarebbe una "ninfomane".

Il retroscena di Dandolo su una donna protagonista del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Alberto Dandolo su Dagospia ha fornito diversi retroscena legati ai protagonisti di questa edizione del GF Vip, che sta dando grandi soddisfazioni dal punto di vista auditel ai vertici del Biscione.

Il celebre giornalista di gossip e cronaca rosa, ha svelato che tra le mura domestiche della casa di Cinecittà, si nasconderebbe una concorrente che sarebbe una "insaziabile ninfomane".

"Tra i concorrenti si nasconde una donna che all'esterno della trasmissione si mormora sia una insaziabile ninfomane. Di chi si tratta?", ha scritto il giornalista che per il momento non si è spinto oltre e non ha dato ulteriori dettagli in merito all'identità della persona che ha tirato in ballo nella sua rubrica.

Il retroscena su Francesca Cipriani sul dopo Grande Fratello Vip

Sempre restando in tema Grande Fratello Vip, nella sua rubrica di gossip, Dandolo ha anche svelato un retroscena legato a Francesca Cipriani, la concorrente di questa sesta edizione che tiene vivo il clima della casa don la sua ironia e il suo modo di fare leggero e scanzonato.

"Sapete la prima cosa che si sussurra farà appena fuori dal GF Vip? Un tagliando al lato B", ha scritto il giornalista, svelando quindi che dopo questa esperienza nel reality show condotto da Signorini, Francesca potrebbe cedere al "fascino" di un nuovo ritocco estetico.

Intanto, però, il GF Vip va avanti con successo ed è notizia di queste settimane che i vertici del Biscione avrebbero scelto di prolungare la durata complessiva del reality show.

Prolungato il GF Vip in tv: ecco quando ci dovrebbe essere la finalissima

In un primo momento, infatti, la finalissima era fissata per il mese di dicembre, ma non sarà più così. Complice la buona media di ascolti registrata in queste settimane, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà avanti ancora per diversi mesi.

La finalissima di questa sesta stagione, infatti, sarebbe stata fissata per lunedì 14 marzo (salvo cambi di programmazione dell'ultimo minuto).

Questo vuol dire che i concorrenti del GF Vip si ritroverebbero a vivere un'esperienza della durata complessiva di ben sei mesi, proprio come era già successo lo scorso anno nell'edizione vinta da Tommaso Zorzi.