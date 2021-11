Interessanti novità accadranno durante le puntate di Uomini e donne che avremo modo di seguire a novembre sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi rivelano che Armando Incarnato sarà costretto a chiedere scusa a Marcello Messina dopo averlo accusato di essere un bugiardo. Ida Platano, invece, abbandonerà la trasmissione, certa di non riuscire a trovare un amore adatto a lei in televisione.

Uomini e Donne, puntate novembre: Marcello vuole abbandonare la trasmissione ma poi ci ripensa

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alle prossime puntate trasmesse a novembre in prima visione tv annunciano che i due ex fidanzati Marcello Messina e Ida Platano continueranno a tenere alta l'attenzione del pubblico di Canale 5.

Scendendo nei particolari, Marcello chiuderà la frequentazione con Jessica, poi per lui arriveranno tre nuove dame, che però deciderà di non tenere. Per questo motivo, l'uomo esprimerà il desiderio di abbandonare la trasmissione, tanto da comunicarlo a Maria De Filippi. Ed ecco che la chiacchierata tra quest'ultima e Messina verrà interrotta da Armando Incarnato, che non esiterà ad attaccarlo.

Il cavaliere partenopeo si farà portavoce di alcune segnalazioni, in cui accusano Marcello di avere una storia al di fuori dal programma e quindi d'ingannare la redazione. Per questo motivo, Messina deciderà di restare nel programma per difendersi dalle accuse.

Armando Incarnato chiede scusa a Messina

Nelle prossime puntate di U&D, Armando accuserà Messina di essere un bugiardo, in quanto non sarebbe andato in vacanza in Puglia con la sua ex con tanto di foto per testimoniare la cosa.

Qui, Messina confesserà che il selfie con il mare sullo sfondo non era in Puglia ma bensì in Liguria ed era in compagnia di un gruppo di amici.

Tutti, a questo punto, crederanno alla buona fede di Marcello, tanto che Maria De Filippi spezzerà una lancia a suo favore, rivelando che la sua segnalazione è stata fatta da una persona che cerca di infangare da sempre il programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo motivo, Armando non esiterà a chiedere scusa al rivale, sebbene all'inizio si rifiuti di dargli la mano per il Covid. Alla fine, i due cavalieri del trono over si stringeranno la mano in segno di pace.

Ida Platano abbandona U&D, Diego la segue

Inoltre tutta l'attenzione sarà catturata da Ida Platano, la quale deciderà di abbandonare il programma di U&D al termine di una furiosa lite con Diego Tavani. La parrucchiera di Brescia, infatti, esprimerà la volontà di uscire in quanto incapace di trovare un uomo adatto a lei all'interno di un contesto televisivo. Una decisione che scatenerà la reazione del cavaliere romano, che dopo un primo tentennamento apparirà disposto a rifrequentarla fuori.