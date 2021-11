Nel corso dell'ultima puntata di Tale e quale show andata in onda lo scorso 5 novembre, Pierpaolo Pretelli si è esibito proponendo la sua versione del noto cantante Robbie Williams, con il brano Rock DJ. Nonostante l'impegno da parte del giovane artista, Cristiano Malgioglio non ha gradito la sua performance invitandolo a studiare di più. Malgioglio, inoltre, non ha apprezzato il fatto che Pretelli si sia messo a nudo, mentre cantava, rimanendo alla fine solo con gli slip, con sopra la sagoma di una tigre.

Tale e quale show: i consigli di Malgioglio a Pretelli

Pierpaolo Pretelli è molto piaciuto alla giuria di Tale e quale show, fatta eccezione per Cristiano Malgioglio. Il cantautore ha consigliato al 31enne di passare meno tempo in palestra e di impegnarsi di più nello studio. Una critica costruttiva quella di Malgioglio, in quanto fatta per spronare Pierpaolo a dare il meglio di sé come cantante, contando meno sull'aspetto fisico. Cristiano Malgioglio ne ha approfittato per parlare di Robbie Williams come un artista dalla presenza "straordinaria e prorompente".

Riferendosi poi a Pierpaolo Pretelli, Cristiano Malgioglio ha spiegato come lui sia un giovane molto bello, ma anche intelligente e fortunato e che sa lavorare.

Riguardo all'imitazione di Robbie Williams da parte di Pierpaolo, Cristiano ha tuttavia precisato: "Non c’entravi niente. Te l’ho sempre detto, devi studiare, andare meno in palestra, altrimenti figlio mio rimani sempre in mutande".

Pierpaolo difeso dalla fidanzata Giulia Salemi

Carlo Conti si è rivolto alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, che era in platea, chiedendole di dire la sua.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pierpaolo ha ironicamente chiesto a Giulia di parlare, poiché conosce la "tigre" (lui stesso). Giulia ha palesato la sua contrarietà al giudizio di Cristiano Malgioglio, chiamandolo "zia Malgy" e chiarendo come il suo ragazzo non si allena da almeno due mesi in palestra e che starebbe studiando tutti i giorni. Come se questo non bastasse, Giulia ha supportato il fidanzato anche sui social.

Il messaggio d'amore di Giulia Salemi

Il messaggio d'amore di Giulia Salemi nei confronti del fidanzato Pierpaolo Pretelli ha scaldato i cuori di tutti i fan della coppia sui social. Sul suo profilo Instagram ufficiale, il cantante e musicista ha ricordato come quella mandata in onda è stata l'ultima puntata di Tale e quale show 2021, che Pierpaolo ha definito una "indimenticabile avventura" ringraziando tutti di cuore. Giulia si è complimentata con il suo amore dicendogli che sono tutti fieri del suo percorso di crescita e di studio, denotando l'impegno e la voglia di mettersi in gioco da parte del suo ragazzo. Salemi ha concluso il suo commento con un "ti amiamo".