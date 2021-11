Tommaso Zorzi sbotta contro Salvo Veneziano. I due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, in queste ore sono stati protagonisti di una lite social che non è passata inosservata. Il vincitore della passata edizione del reality show di Canale 5, ha duramente criticato Salvo, dopo che quest'ultimo ha mosso delle critiche e offese nei confronti del suo nuovo programma Drag Race Italia, in onda sulla piattaforma Dicovery.

Scontro social tra gli ex del GF Vip, Tommaso Zorzi e Salvo Veneziano

Nel dettaglio, tutto è partito dopo che Salvo Veneziano ha espresso il suo parere social sul nuovo programma Drag Race Italia, che vede protagonisti Tommaso Zorzi, Chiara Francini e la drag Priscilla.

Trattasi di un talent show in cui vi è una sfida tra drag queen per conquistare il titolo di drag dell'anno.

Lo show è stato criticato dall'ex gieffino del reality show di Signorini (che all'epoca dei fatti venne squalificato per una brutta frase pronunciata sulle donne).

Per Salvo Veneziano, infatti, Drag Race Italia sarebbe solo uno show dove ci sono persone travestite da festa di Carnevale.

Tommaso Zorzi sbotta e attacca duramente Salvo

Una critica e un'offesa per lo show che ha come obiettivo anche quello di sdoganare certe tematiche che sono ancora tabù nel nostro paese.

Sta di fatto che, dopo il commento social di Salvo, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip non ha perso occasione per "asfaltarlo" sui social, rendendo poi pubblica la conversazione e il messaggio che gli ha fatto recapitare in direct su Instagram.

Tommaso Zorzi, non avendo gradito il commento dell'ex gieffino Salvo, ha scelto di contattarlo e non si è fatto problemi ad attaccarlo, definendolo un "bifolco ignorante".

'Ignorante e omofobo': scontro social tra gli ex del GF Vip

"Non che mi stupisca il fatto che tu sia un ignorante e omofobo ma quanto meno fatti la cortesia di educarti.

Siamo nel 2021, puoi farlo anche da cellulare. Augurandomi che un giorno uscirai dalle fogne", ha scritto Zorzi nel messaggio al vetriolo che ha recapitato a Salvo e che poi ha condiviso su Twitter, per renderlo pubblico e metterlo ulteriormente "alla berlina".

Come se non bastasse, poi, ricordando che ai tempi del GF Vip, Salvo Veneziano venne squalificato dal gioco per delle frasi poco edificanti pronunciate nei confronti delle donne, ecco che Tommaso Zorzi lo ha definito anche "misogino".

Insomma un vero e proprio scontro tra i due ex gieffini: sui social, però, la maggior parte dei fan del reality show si sono schierati dalla parte di Tommaso che sembra aver messo "ko" il suo "avversario".