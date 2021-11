Le puntate di Beautiful in onda dal 29 novembre al 4 dicembre vedranno Thomas sempre più preda della sua follia. Il ragazzo infatti, comincerà a parlare con un manichino con le fattezze di Hope, credendo di trovarsi di fronte alla sua amata in carne ed ossa. Sembrerà essere tornata la sua ossessione per Hope, mentre quest'ultima, ignara di tutto, penserà di dare un'altra occasione a Thomas facendolo tornare a lavorare per la Hope For The Future.

Thomas vittima di allucinazioni, parla con il manichino di Hope

In Beautiful i colpi di scena non mancano mai.

Anche nelle puntate in onda sino al 4 dicembre prossimo, i telespettatori assisteranno a qualcosa che lascerà senza parole. Protagonista delle nuove trame sarà Thomas Forrester, alle prese con delle strane allucinazioni. Il ragazzo non avrà superato la sua ossessione per Hope e lo si capirà nel momento in cui si troverà di fronte ad un manichino con le fattezze di Logan. Un fantoccio commissionato dalla Forrester Creations a scopo promozionale per la HFTF. Ebbene, Thomas comincerà a parlare con il manichino proprio come se si trovasse di fronte a Hope in carne ed ossa.

Beautiful, anticipazioni: Brooke mette in guardia Hope da Thomas

Ignara di ciò che starà accadendo a Thomas, Hope penserà di tornare a lavorare insieme a lui per la Hope For The Future.

La giovane Logan infatti, sembrerà convinta del fatto che il ragazzo sia cambiato e quindi vorrà dargli una seconda chance. Brooke non sarà d'accordo con la figlia e cercherà di metterla in guardia. Brooke infatti, non si fiderà di Thomas, così come Liam. Nel corso delle nuove puntate di Beautiful, Carter confesserà a Zoe di essere innamorato di lei e le proporrà di vivere insieme.

La ragazza prenderà tempo, confusa sui suoi sentimenti. La modella infatti, sarà attratta anche da Zende. Wyatt e Flo invece, parleranno del complotto architettato da Quinn e Shauna. Proprio Quinn si unirà alla conversazione cercando di difendersi dalle accuse del figlio.

Thomas sempre più folle, Ridge e Brooke sono ancora sposati

Con il prosieguo delle puntate, la follia di Thomas non accennerà a placarsi. Il ragazzo continuerà a parlare con il manchino con le fattezze di Hope. Carter intanto, continuerà ad insistere affinché Zoe si trasferisca a vivere da lui, ma la modella continuerà a prendere tempo. In seguito, Carter informerà Ridge e Brooke che il giudice avrà ricusato le carte presentate da Shauna e Quinn e quindi loro due saranno ancora sposati a tutti gli effetti. Una buona notizia per Ridge e Brooke che finalmente, potranno guardare al futuro con serenità. Tutto quanto anticipato lo si potrà seguire su Canale 5 dal 29 novembre al 4 dicembre, nel consueto orario delle 13:40.