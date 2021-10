Cosa sta succedendo nel cuore di Manuel Bortuzzo? I fan del GF Vip hanno cominciato a chiederselo negli ultimi giorni, ovvero dopo averlo visto riavvicinarsi a Lulù un po' a sorpresa. In una recente chiacchierata con Alex, però, il nuotatore si è lasciato andare ad una timida confessione che riguarda un'ex fidanzata (i fan pensano si tratti di Martina Rossi, non di Federica Pizzi che gli ha già scritto una lettera tempo fa), una parziale ammissione che mette in dubbio il suo interesse per la principessina etiope.

Le confidenze di Manuel tra le mura del GF Vip

Il messaggio d'amore che è stato recapitato il 27 ottobre ai concorrenti del GF Vip tramite un drone, ha inevitabilmente scatenato ipotesi e fantasie su chi possa essere il mittente. La persona che ha firmato il biglietto che gli autori hanno fatto arrivare in casa in modo insolito, non si è firmata ma ha parlato di due cuori che sono lontani da troppo tempo e che presto potranno ritrovarsi vicini, occhi negli occhi.

Molti vipponi pensano che l'artefice di tutto questo potrebbe essere l'ex di qualcuno di loro, pronto a tutto pur di riconquistare la persona amata, mentre altri credono possa trattarsi semplicemente di un compagno/a che non vede la propria dolce metà da quasi due mesi, ovvero da quando è iniziato il programma.

Sia tra le mura di Cinecittà che tra i fan del reality, serpeggia la teoria secondo la quale il destinatario di questa lettera potrebbe essere Manuel, il ragazzo con un passato sentimentale interessante e probabilmente non ancora del tutto chiuso.

Le teorie sulla busta arrivata al GF Vip

La mattine del 28 ottobre, le telecamere del GF Vip hanno ripreso un momento che sta facendo discutere i telespettatori, ovvero una chiacchierata piuttosto interessante tra Alex e Manuel.

Belli ha chiesto a Bortuzzo se ci sono possibilità che la busta arrivata in casa sia per lui, magari da parte di un'ex fidanzata pronta a rivederlo dopo tanto tempo e con buone intenzioni.

"Ti farebbe piacere? Se lei lo facesse...", ha esordito l'attore mettendo subito in difficoltà il compagno d'avventura.

Il 22enne, infatti, non ha nascosto il suo imbarazzo quando l'amico gli ha fatto domande precise sulla persona che ha amato fino a non molto tempo fa, quella che oggi potrebbe voler riavere un confronto con lui davanti alle telecamere.

Il giovane ha provato a bisbigliare qualcosa mentre tratteneva a fatica il sorriso, così Alex l'ha incalzato ed ha aggiunto: "Ma se vi siete lasciati bene e c'è un rapporto di simbiosi, che male ci sarebbe?".

Fan scettici sul riavvicinamento tra Manuel e Lulù al GF Vip

Di fronte alle tante domande di Alex sul suo passato, Manuel ha risposto con una spiazzante riflessione: "Ma ci siamo davvero lasciati?".

"Ah", ha replicato Belli che sicuramente non si aspettava che il compagno di GF Vip mettesse in discussione il proprio passato amoroso dopo essersi sensibilmente riavvicinato a Lulù nei giorni scorsi.

Stando a quello che hanno captato gli spettatori della diretta del reality-show, la ragazza alla quale Bortuzzo ha ripensato con imbarazzo oggi dovrebbe essere Martina Rossi, quella alla quale era legato quando gli hanno sparato per strada quasi tre anni fa.

Qualche settimana fa, invece, l'altra ex Federica si è palesata in studio per spronare il 22enne a lasciarsi andare e l'ha fatto anche con una lettera che ha colpito molto sia il pubblico che il nuotatore.

La persona che sembra avere ancora un posto nel cuore di Manuel, però, è quella che ha condiviso con lui i momenti più difficili, quelli in cui ha preso consapevolezza di non poter più camminare come conseguenza di un episodio al quale ha preso parte anche lei.