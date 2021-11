Nel corso di una chiacchierata al GFVip, il trio formato da Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri ha espresso un commento negativo sull'atteggiamento mostrato dalle sorelle Selassié. Secondo i tre coinquilini, le Principesse a volte dimostrano di non avere rispetto per il prossimo.

I commenti del trio

Mentre si trovavano a giocare una partita di biliardo, Manuel, Aldo e Davide hanno espresso un giudizio sulle sorelle Selassié. Secondo Bortuzzo l'atteggiamento delle tre ragazze a volte non coincide con la convivenza con altre persone: "Manca il rispetto, ma non lo fanno con cattiveria".

Il nuotatore ha sostenuto di essere stato pronto ad allontanare Lulù, quando ha calpestato la sua privacy. A fare eco al 22enne, ci ha pensato Davide Silvetri. L'attore ha sostenuto di non tollerare soprattutto l'atteggiamento di Lulù e Clarissa. A tal proposito il diretto interessato ha tirato in ballo un episodio del passato. Nel dettaglio, una delle sorelle gli avrebbe chiesto di lasciare libero il bagno per mettere il costume, incurante dell'urgenza di Silvestri. Sulla base di quanto raccontato, Davide ha affermato: "Mi sono impuntato e non gliel'ho data vinta". Così come Manuel, anche Silvestri ha parlato di rispetto.

A quel punto è intervenuto Montano. Il campione olimpico ha fatto notare che, spesso in veranda viene messa di traverso una sedia che impedirebbe l'accesso in giardino a Manuel.

Per Aldo, anche questo è un atteggiamento in cui si evidezia uno scarso rispetto verso il prossimo.

Le parole su Jessica Selassiè

Sebbene i tre "vipponi" abbiano commentato in modo negativo il modo di fare delle sorelle Selassiè: Aldo, Manuel e Davide hanno precisato che Jessica è l'unica che si sta comportando bene all'interno del GFVip.

Come spiegato da Silvestri, la più grande delle Principesse mostra di avere un comportamento più maturo tra le tre: "Lei è un'altra cosa". L'attore ha fatto presente che Clarissa e Lulù dovrebbero prendere il meglio della sorella maggiore, ma spesso avviene il contrario: "La insultano in modo agghiacciante". Infine, il 40enne ha riconosciuto una grande pazienza in Jessica Selassié.

Lulù e Clarissa a rischio eliminazione

Nella puntata di lunedì 29 novembre, Lulù e Clarissa Selassié sono a rischio eliminazione. Le due sorelle sono state nominate da alcuni "vipponi", quindi per una delle due Principesse l'avventura al Reality Show potrebbe giungere al capolinea. Le due ragazze dovranno vedersela con Carmen Russo, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Un televoto piuttosto difficile da affrontare.

Tuttavia, secondo ad alcuni sondaggi sul web potrebbe essere eliminata Manila. Soleil risulta essere la più votata mentre Carmen, Lulù e Clarissa potrebbe proseguire la loro avventura al GFVip.