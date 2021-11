Nella casa del Grande Fratello Vip si scaldano gli animi. Infatti, nella mattinata di martedì 2 novembre Aldo Montano ha avuto una discussione con Alex Belli e lo sportivo ha provocato l'attore per istigarlo a farsi picchiare, ma il marito di Delia Duran non ha reagito. Nel frattempo, in rete, era trapelata poche ore prima un'indiscrezione riguardo a Gianmaria Antinolfi che avrebbe avuto una discussione con Alex e la regia avrebbe censurato le immagini, per via di una ipotetica squalifica per entrambi, perché sarebbero arrivati alle mani.

GF Vip: nervi tesi fra Aldo Montano e Alex Belli

Poteva essere un risveglio tranquillo nella casa più spiata d'Italia e, invece, nonostante la giornata di sole a Roma, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto l'ennesima discussione. Infatti, nella mattina del 2 novembre, Aldo e Alex hanno litigato. In base alla ripresa di quanto accaduto in giardino, Belli era seduto e Montano si è avvicinato all'attore provocandolo, quasi per farsi mettere le mani addosso e ha iniziato ad istigare il coinquilino. Aldo ha detto: ''Dai, vieni, dai, forza, vieni. Fammi vedere, fai vedere, a te piace la lingua, a te piace la guerra alla lingua''.

GF Vip: le accuse di Aldo ad Alex Belli di litigare a parole

Aldo Montano ha sbottato contro Alex Belli, facendo in modo che l'attore reagisse alle sue provocazioni, alzando le mani, ma il marito di Delia Duran è rimasto seduto al suo posto. Nel frattempo, alcuni concorrenti che erano presenti alla scena, hanno richiamato Aldo all'ordine, in modo da fare terminare la discussione e hanno cercato di placare gli animi.

Miriana Trevisan ha preso fra le braccia Montano, per allontanarlo da Alex, in modo da non far succedere qualche episodio spiacevole fra i due coinquilini.

Al momento, non è ancora chiaro cosa abbia causato il diverbio.

GF Vip: la regia avrebbe censurato la lite fra Alex e Gianmaria

Oltre ad avere avuto problemi con Aldo Montano, sembrerebbe che Alex Belli abbia avuto anche qualche diverbio con Gianmaria Antinolfi. Infatti, poco prima della diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 1° novembre, l'account Twitter di Agent Beast ha pubblicato un messaggio, riguardo una presunta lite fra Aldo e Gianmaria e sembrerebbe, in base all'indiscrezione condivisa sui social, che i due concorrenti del Grande Fratello Vip siano anche arrivati alle mani. In merito all'episodio, però, non ci sarebbe nessun filmato, perchè la regia avrebbe censurato. Infatti, se il fatto fosse vero e fosse stato mandato in onda, per i due coinquilini della casa più spiata d'Italia, sarebbe forse stata necessaria una squalifica. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per scoprire se Aldo e Alex riusciranno a trovare un punto di incontro.