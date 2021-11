Nervi tesi questa mattina all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Aldo Montano, dopo aver visto una serie di filmati che gli sono stati mostrati nel corso della puntata serale del reality show del 1° novembre, ha scelto di tornare ad affrontare Alex Belli. I due sono stati protagonisti di un acceso litigio che si è consumato nel giardino della casa, durante il quale Aldo ha perso le staffe sbottando duramente contro l'attore.

Duro scontro tra Alex e Aldo nella casa del GF Vip: volano parole grosse

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha messo Aldo al corrente di quello che è accaduto durante la notte di Halloween, quando Alex Belli parlando con Gianmaria, non ha usato delle parole carine nei confronti del campione olimpico.

Tali filmati hanno mandato in tilt Aldo che, già durante la diretta, ha ammesso di essere deluso e di non aver gradito per niente questo voltafaccia da parte di Alex Belli che poi, in presenza, fingerebbe di essere suo amico.

E così, dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6 del 1° novembre, Aldo Montano ha scelto di tornare sull'argomento e lo ha fatto questa mattina, durante un confronto con Alex che si è trasformato ben presto in una accesissima litigata.

Alex Belli viene 'smascherato' da Aldo Montano e scoppia la lite

"Non vai in confessione a fare la suora. Grande e grosso, vai in ginocchio a pregare in confessionale. Grande grosso e cog...", ha sbottato duramente Aldo perdendo le staffe contro Alex che, a sua volta, lo ha mandato a quel paese.

Montano, però, non si è tirato indietro ed è andato avanti per la sua strada, ribadendo ancora una volta che Alex avrebbe dovuto affrontarlo di persona, il giorno dopo, dicendogli in faccia tutto quello che pensava davvero di lui, senza dirlo agli autori in confessionale, facendogli scoprire poi tutto dalle clip della puntata serale del GF Vip.

"Ci si vede e si parla qua, faccia a faccia, non me le fai vedere in confessionale. Tutta la tua amicizia è una farsa", ha sbottato duramente Aldo rivolgendosi contro Alex e mettendolo a tacere.

Clima tesissimo tra Alex e Aldo dopo la puntata del GF Vip

Insomma un clima decisamente rovente quello che si respira questa mattina all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, con Aldo e Alex che ormai sembrano essere sul piede di guerra e decisamente l'uno contro l'altro.

Come si risolverà a questo punto la situazione? Aldo Montano riuscirà a passarci sopra e ad avere un chiarimento "pacifico" con Alex Belli oppure questa amicizia è giunta ufficialmente al capolinea dopo l'accesa litigata di questa mattina? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate del GF Vip.