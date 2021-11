I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e questa notte, durante la festa di Halloween, Alex Belli ha avuto un confronto con Gianmaria Antinolfi, durante il quale lo ha invitato a non fidarsi dei consigli di Aldo Montano che, secondo lui, gli starebbe facendo fare solo brutte figure. Tuttavia, questa mattina, Alex ha cambiato versione dei fatti ed ha provato a far credere ad Aldo che sia stato Gianmaria a sparlare di lui, creando così tensione in casa e portando Montano a sbottare.

Alex Belli fa il doppio gioco nella casa del GF Vip con Aldo e Gianmaria

Nel dettaglio, ieri sera, durante la serata di Halloween, Alex Belli si è confrontato con Gianmaria e lo ha "messo in guardia" da Aldo Montano, sostenendo che non dovrebbe ascoltare alla lettera i suoi consigli, dato che non starebbe facendo delle belle figure in casa in merito alla questione Sophie Codegoni.

Questa mattina, però, Alex Belli ha cambiato la sua versione dei fatti e, parlando con Aldo Montano, ha provato a mettere zizzania nel suo rapporto con Gianmaria, facendogli credere che l'imprenditore napoletano avesse sparlato di lui alle sue spalle sul finire della festa di Halloween di ieri sera.

Immediata la reazione di Aldo che, per vederci chiaro in tutta questa vicenda, ha scelto di affrontare la situazione.

Aldo Montano sbotta contro Alex Belli

E così, dopo aver parlato con Gianmaria che ha smentito la versione dei fatti di Alex Belli, Aldo ha chiesto un confronto a tre durante il quale ha preso le difese del giovane imprenditore.

Aldo, quindi, ha ammesso di non credere alla versione dei fatti raccontata da Alex Belli ed ha lanciato anche una vera e propria frecciatina contro l'attore che fu protagonista di svariate stagioni della soap Centovetrine, in onda su Canale 5.

"Gianmaria non si è presentato qui come un attore di soap opera che gli torna fare le storie qua", ha sbottato Aldo Montano, ribadendo quindi di non avere fiducia in Alex Belli e in quello che racconta all'interno della casa del GF Vip.

Gianmaria viene difeso da Aldo Montano al GF Vip

Insomma, sembrerebbe proprio che, nel corso della nuova puntata serale del reality show in programma questo lunedì 1 novembre, ci sarà un bel po' di carne da mettere al fuoco.

Lo stesso Antinolfi, parlando con Aldo, ha ammesso che si augura che vengano trasmessi tutti i filmati della serata di Halloween dove Alex Belli si è lasciato andare a dure parole contro Aldo.

Signorini farà chiarezza su questo scontro tra maschi nella casa del GF Vip 6? Lo scopriremo nel corso della nuova diretta in onda su Canale 5 dalle 21.30.