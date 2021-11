Tra le coppie che tengono banco nella casa del Grande Fratello Vip 6 vi è quella composta da Manuel e Lulù. Nei giorni scorsi, il loro rapporto ha subito una battuta d'arresto, dal momento che il giovane nuotatore ha chiesto alla principessina di prendere un po' le distanze e di evitare di opprimerlo con le sue continue attenzioni. Nonostante il "rifiuto", Lulù continua a sperare che tra lei e Manuel possa sbocciare il sentimento e così, in queste ultime ore, ha ricevuto delle lezioni di seduzione anche da Alex Belli, che le ha dato dei consigli su come cercare di farsi desiderare dal ragazzo.

La lezione di seduzione di Alex Belli al Grande Fratello Vip 6: ecco cosa ha detto a Lulù

Nel dettaglio, Alex Belli si è ritrovato a dare delle lezioni di seduzione alla giovane Lulù, che ormai non nasconde più il fatto di essersi invaghita di Manuel Bortuzzo.

Il rapporto tra i due ragazzi del GF Vip 6, però, non è affatto semplice, dato che Bortuzzo ha più volte ammesso di voler prendere le distanze, in quanto necessita dei suoi spazi all'interno della casa e non vuole che la principessina gli renda opprimente questo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia.

Lulù, che qualche settimana fa è stata bacchettata in diretta tv anche da Alfonso Signorini, sembra aver recepito il messaggio, ma nonostante tutto non vuole arrendersi così facilmente e spera ancora in un "trionfo dell'amore" con Bortuzzo.

Le dritte di Alex Belli per Lulù: ecco cosa deve fare per farsi desiderare da Manuel

E così, in queste ultime ore, ci ha pensato Alex Belli a dispensare dei consigli di seduzione alla principessina, con l'intento di darle delle dritte per cercare di arrivare a conquistare il cuore del ragazzo.

Tre i consigli che Alex Belli ha dato a Lulù per farsi desiderare nuovamente dal nuotatore e quindi far sì che si riaccenda la fiamma della passione.

"La prima dritta è farti cercare, la seconda è ironia allo stato puro e la terza è saperti far desiderare come se fossi l'unica donna", ha ammesso Alex Belli, che ha dispensato così i suoi consigli in questa inaspettata lezione sulla seduzione.

Lulù ascolta i consigli di Alex al GF Vip 6

E Lulù non si è tirata indietro: la principessina, tra le più giovani protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha ascoltato con grande interesse i consigli che le venivano dati dall'attore, in queste settimane al centro dell'attenzione e delle polemiche per il suo atteggiamento un po' troppo confidenziale con Soleil Sorge.

Tuttavia, nel momento in cui Manuel si è avvicinato ai due compagni di avventura al GF Vip, Alex e Lulù hanno interrotto il discorso, così da non frasi "sgamare" da Bortuzzo.