Proprio quando sembrava avessero trovato un buon equilibrio, Manuel e Lulù si sono resi protagonisti di un ennesimo confronto nella casa del GF Vip. Dopo giorni di freddezza, la principessina ha chiesto spiegazioni a Bortuzzo che, dal canto suo, ha nuovamente frenato dicendosi pronto a "congelare" questa conoscenza per poi riprenderla lontano dalle telecamere. Il nuotatore ha usato parole forti quando ha descritto i suoi attuali stati d'animo, gli stessi che Lucrezia sembra non comprendere fino in fondo perché continua a richiedere attenzioni e affettuosità che il giovane non intende darle al momento.

Il duro discorso del concorrente del GF Vip 6

Sembra essere tornati indietro di due/tre settimane, quando Lulù ricercava attenzioni da Manuel e lui si allontanava non appena la vedeva arrivare. Da lunedì scorso, ovvero da quando gli è stata letta la lettera che mamma Rossella ha inviato al GF Vip, Bortuzzo ha decisamente cambiato atteggiamento nei confronti di Hailé Selassié: se prima della puntata accettava col sorriso le coccole della ragazza, è dopo la diretta che il 22enne si è raffreddato in modo evidente nei suoi confronti.

Resasi conto del cambiamento che ha avuto il nuotatore da qualche giorno a questa parte, Lucrezia ha chiesto ed ottenuto un confronto chiarificatore con lui, un modo per capire se tra loro va tutto bene oppure se lui intende prendersi un'ennesima pausa dal loro altalenante rapporto.

La confessione di Bortuzzo spiazza i fan del GF Vip

A Lulù che continuava a chiedergli come mai si è raggelato nei suoi confronti, Manuel ha spiegato: "Non vedo il bello in niente, sono io il problema e tu non puoi e non devi fare niente".

"Divertiti, fai la tua strada. Io qui dentro vivo di alti e bassi e so che posso riprendermi da solo", ha proseguito il giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando l'11 novembre.

Consigliando alla principessina di proseguire serenamente il suo percorso al GF Vip, è come se Bortuzzo le avesse lasciato intendere che la loro frequentazione è di nuovo ferma dopo qualche settimana idilliaca.

"Tu non hai colpe, non metterti in discussione. Il fatto è che non mi conosci", ha aggiunto il 22enne prima di fare una spiazzante dichiarazione sul suo modo di vedere le cose.

"Non riesco a vedere il bello in questa cosa e non sono influenzato dai pareri negativi dell'esterno", ha detto lo sportivo davanti ad una Lucrezia in lacrime.

Altri problemi per l'unica coppia del GF Vip 6

Provando a spiegare a Lulù perché spesso si isola e non condivide i propri dolori con gli altri, Manuel ha detto: "Io passo dall'amare la vita al volermi ammazzare".

Parole molto forti quelle che ha usato il concorrente del GF Vip per motivare il suo atteggiamento spesso scostante e per nulla affettuoso nei confronti della principessina alla quale è legato da circa due mesi.

Quando Hailé Selassié gli ha chiesto perché ha ripreso a respingere le sue coccole, il nuotatore ha dichiarato: "L'abbraccio non mi serve e non lo voglio, anzi mi dà fastidio".

Il ragazzo ha concluso il suo discorso ribadendo con chiarezza quali sono le sue attuali intenzioni: mettere in pausa la conoscenza con Lucrezia, terminare il percorso nel reality-show e poi provare a riprendere il discorso una volta fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Secondo i fan del programma, però, Manuel si sarebbe raffreddato nei confronti di Lulù sia dopo aver ascoltato le parole poco carine che la mamma ha detto sulla romana, sia dopo aver ascoltato la dichiarazione d'amore che la compagna gli ha fatto, un sentimento che lui non ha mai nascosto di non ricambiare per il momento.