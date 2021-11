In Beautiful le prossime puntate in onda tra qualche settimana vedranno Liam e Steffy vivere una notte di passione. Spencer tradirà Hope ma lo farà per un fraintendimento. Liam infatti, crederà di aver visto un bacio tra Hope e Thomas ma non si sarà accorto che Forrester stava baciando un manichino. Proprio Thomas in seguito, sempre più preda delle allucinazioni, perderà i sensi ed entrerà in coma.

Liam fraintende e crede che Hope lo tradisca con Thomas

In Beautiful tra qualche settimana, arriveranno nuovi colpi di scena. Protagonisti delle nuove ed avvincenti puntate saranno Liam e Steffy, i quali vivranno un momento di intimità.

Ma come si arriverà a questo? Tutto avverrà a causa di un fraintendimento di Liam. Il figlio di Bill infatti, vedrà da lontano un bacio tra Thomas e Hope e crederà quindi che la moglie lo stia tradendo. Non sarà così, perché Liam non si accorgerà che Thomas starà baciando il manichino con le fattezze di Hope. Tutto questo, lo porterà a cercare consolazione da Steffy.

Liam tradisce Hope con Steffy

Mentre in Beautiful si assisterà alla crescente instabilità mentale di Thomas, Liam come anticipato, andrà a casa di Steffy la quale lo accoglierà a braccia aperte nonostante ora stia frequentando Finn. Qui Liam, sconvolto da quello che crede di aver visto poco prima, berrà più del dovuto e finirà per tradire Hope con Steffy.

I due ex coniugi trascorreranno una notte di passione insieme e, al loro risveglio, si pentirano subito di ciò che avranno fatto, decidendo di mantenere il segreto. Nessuno dei due avrà intenzione di svelare il rispettivo tradimento a Hope e Finn. Non passerà molto tempo prima che Liam capisca di essere stato vittima di un equivoco.

Scoprirà infatti che Thomas non stava baciando la vera Hope ma il manichino. Ecco che a questo punto, si sentirà ancora più in colpa per aver tradito Hope.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sviene ed entra in coma

Oltre al tradimento di Liam, nelle puntate in onda su Canale 5 in onda probabilmente a fine 2021, i fan della soap americana vedranno Thomas sempre più fuori controllo e preda di terribili emicranie.

Proprio durante una discussione con Hope, Thomas perderà i sensi ed entrerà in coma. Per lui le cose non si metteranno affatto bene. In ospedale verrà sottoposto a degli esami medici, dai quali risulterà che avrà un ematoma al cervello e che necessiterà di un intervento urgente. La sua vita sarà a rischio e, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà se Thomas riuscirà a salvarsi. Nel frattempo, Steffy e Liam continueranno a mantenere il segreto su quanto accaduto tra loro. Finn e Hope scopriranno di essere stati traditi? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Beautiful.