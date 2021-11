Rissa sfiorata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Questa mattina Aldo Montano si è svegliato decisamente furioso e ha puntato il dito contro Alex Belli, non avendo gradito i filmati che sono stati mostrati il 1° novembre in diretta, durante i quali l'attore sparlava alle spalle del campione olimpico. La reazione di Montano non è stata affatto delle migliori ed è arrivato a mettere le mani addosso al suo "rivale", scatenando il panico in casa.

Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip 6: Aldo sbotta duramente contro Alex

Nel dettaglio, Aldo Montano non ha per niente gradito i filmati che gli sono stati mostrati da Alfonso Signorini durante la diretta serale del GF Vip di questo lunedì.

E così, questa mattina, ha scelto di affrontare a muso duro il suo "rivale", arrivando ad un passo dalla rissa all'interno della casa.

Aldo, con fare piuttosto polemico, è arrivato "faccia a faccia" contro Alex, per poi sfidarlo ad avere un confronto diretto e fisico.

Aldo Montano mette le mani addosso ad Alex al GF Vip, intervengono Miriana e Manila

Montano, ha cominciato a mettere le mani addosso ad Alex, sfidandolo con delle pacche sulle spalli piuttosto forti che stavano per dare il via ad una vera e propria rissa.

Per fortuna, però, Alex Belli ha scelto di non reagire e non ha ceduto alla provocazione del campione olimpico che aveva davvero il "dente avvelenato" dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 6.

Immediata la reazione di Miriana Trevisan e Manila Nazzaro: le due concorrenti si sono rese conto subito della gravità della situazione e della brutta piega che stava assumendo Aldo nei confronti di Alex.

'Ti prenderei a schiaffi', sbotta Aldo contro il suo rivale al GF Vip

A quel punto, quindi, sia Manila che Miriana si sono mobilitate per far sì che Montano prendesse le distanze da Alex dopo il primo scontro fisico tra i due.

"Ti prenderei a schiaffi", è arrivato a dire Aldo Montano contro il suo rivale, confermando di fatto di essere molto adirato e furioso nei confronti dell'attore.

Insomma una situazione decisamente preoccupante quella che ha preso vita questa mattina all'interno della casa del GF Vip e, a questo punto, non si esclude che possano esserci nuovi battibecchi nel corso delle prossime ore.

C'è da scommettere, infatti, che il clima tra Alex e Aldo difficilmente tornerà ad essere sereno e spensierato dopo la rissa sfiorata.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Montano chiederà scusa ad Alex per avergli messo le mani addosso e provocato al punto da voler intraprendere uno scontro fisico? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore, seguendo l'evolversi di questa infuocata dinamica al GF Vip.